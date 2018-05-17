Россия в марте уступила мировое лидерство по добыче нефти США

Источник: РИА Новости

США в марте 2018 года добывали в среднем 10,425 миллиона баррелей нефти в сутки, став крупнейшим нефтедобытчиком. На втором месте Россия, которая в марте добывала 10,298 миллиона баррелей в сутки. Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия с объемом добычи 9,907 миллиона баррелей в сутки.

Добыча в России, по данным организации, не изменилась по сравнению с февралем, в США — увеличилась на 1,6% в Саудовской Аравии — сократилась на 0,28%. В феврале ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,298 миллиона баррелей по сравнению с 10,264 миллиона баррелей в США и 9,935 миллиона баррелей в Саудовской Аравии.

Читайте также Глава Total допускает возможность роста цен на нефть до $100 за баррель

Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в марте в месячном выражении уменьшился на 1,8%, до 7,122 миллиона баррелей в сутки, в США — увеличился на 3,7%, до 1,664 миллиона баррелей в сутки. Данные по аналогичному показателю России JODI не указывает. При этом в феврале Россия экспортировала 5,044 миллиона баррелей в сутки, а в январе — 5,434 миллиона баррелей в сутки, говорится в сообщении.

Переработка на НПЗ США выросла в марте на 4,9% к предыдущему месяцу, до 16,713 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка увеличилась на 0,2% по сравнению с февралем, до 2,485 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ снизилась на 1,6% с показателя февраля, до 5,79 миллиона баррелей в сутки.