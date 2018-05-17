«Саратовские авиалинии» объявили о прекращении деятельности с 31 мая

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В заявлении отмечается, что в адрес компании поступило письмо от начальника регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продажи авиабилетов с 30 мая.

В этой связи руководство авиакомпании решило приостановить деятельность с 31 мая. Кроме того, с 18 июля «Саратовские авиалинии» начнут увольнять сотрудников.

«Таким образом, 1200 высококвалифицированных специалистов окажутся на улице», — говорится в заявлении.

Ространснадзор предписал «Саратовским авиалиниям» приостановить полеты с 20 марта по 27 апреля и представить в ведомство отчет об устранении всех замечаний. Росавиация должна была проверить документы авиакомпании и на основании проверки принять решение о приостановке деятельности или о снятии ограничений. Позднее срок ограничения сертификата на полеты продлили еще на один месяц.