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19:21 (мск), источник: Известия

«Саратовские авиалинии» объявили о прекращении деятельности с 31 мая

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявила об остановке деятельности предприятия и вынужденном увольнении сотрудников.

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фотографии
33
фотографии
33
фотографии

В заявлении отмечается, что в адрес компании поступило письмо от начальника регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продажи авиабилетов с 30 мая.

В этой связи руководство авиакомпании решило приостановить деятельность с 31 мая. Кроме того, с 18 июля «Саратовские авиалинии» начнут увольнять сотрудников.

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«Таким образом, 1200 высококвалифицированных специалистов окажутся на улице», — говорится в заявлении.

Ространснадзор предписал «Саратовским авиалиниям» приостановить полеты с 20 марта по 27 апреля и представить в ведомство отчет об устранении всех замечаний. Росавиация должна была проверить документы авиакомпании и на основании проверки принять решение о приостановке деятельности или о снятии ограничений. Позднее срок ограничения сертификата на полеты продлили еще на один месяц.

Поводом послужила авиакатастрофа, произошедшая 11 февраля в Московской области. Самолет Ан-148 потерпел крушение вскоре после вылета из столичного аэропорта Домодедово. Жертвами катастрофы стал 71 человек.

Росавиация запретила «Саратовским авиалиниям» летать на Ан-148
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