Путин призвал наладить массовое производство автомобилей проекта «Кортеж»

Источник: РИА Новости

«Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство», — сказал президент. Он выразил надежду, что не только богатые россияне, но и люди с любым достатком смогут позволить себе такие машины.

По мнению президента, в линейке «Кортеж» получились удачными и микроавтобусы. «Микроавтобусы хорошие, можно будет использовать для семей с детьми», — сказал он.

Глава Ростеха, рассказывая о реализации проекта «Кортеж» выразил надежду, что главе государства, который опробовал машину в ходе инаугурации, представленный лимузин понравился. «Хороший», — сказал Путин. Чемезов сообщил, что ему поступает множество звонков от богатых людей, которые хотели бы приобрести подобные автомобили.