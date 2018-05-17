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22:16 (мск), источник: РИА Новости

Путин призвал наладить массовое производство автомобилей проекта «Кортеж»

Президент РФ Владимир Путин призвал наладить производство джипов и седанов проекта «Кортеж» и пустить их в массовое производство. Об этом он сообщил на встрече с главой госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым.

Источник: РИА Новости

«Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство», — сказал президент. Он выразил надежду, что не только богатые россияне, но и люди с любым достатком смогут позволить себе такие машины.

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По мнению президента, в линейке «Кортеж» получились удачными и микроавтобусы. «Микроавтобусы хорошие, можно будет использовать для семей с детьми», — сказал он.

Глава Ростеха, рассказывая о реализации проекта «Кортеж» выразил надежду, что главе государства, который опробовал машину в ходе инаугурации, представленный лимузин понравился. «Хороший», — сказал Путин. Чемезов сообщил, что ему поступает множество звонков от богатых людей, которые хотели бы приобрести подобные автомобили.

Путин благосклонно отнесся к тому, чтобы флагманский лимузин также был пущен в серию.

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