Климовичский ликеро-водочный завод признан банкротом

Неплатежеспособность может быть восстановлена в ходе проведения ряда управленческих решений: активной работы по поиску заказов, заключению контрактов, а также продажи неэффективно используемого имущества. В настоящее время на предприятии есть все возможности для восстановления нормального производственного ритма, выполнения всех заявленных объемов как для продажи на внутреннем рынке, так и на экспорт.