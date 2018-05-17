Климовичский ликеро-водочный завод признан банкротом
Принято решение о его санации.
Принято решение о его санации.
Экономический суд Могилевской области признал открытое акционерное общество «Климовичский
Неплатежеспособность может быть восстановлена в ходе проведения ряда управленческих решений: активной работы по поиску заказов, заключению контрактов, а также продажи неэффективно используемого имущества. В настоящее время на предприятии есть все возможности для восстановления нормального производственного ритма, выполнения всех заявленных объемов как для продажи на внутреннем рынке, так и на экспорт.
Запланированные объемы производства и реализации в 2018 году позволят предприятию заработать 9,5 млн рублей прибыли от реализации.
Согласно заключению экспертизы плана санации, проведенному по инициативе суда, восстановление платёжеспособности общества является возможным.