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22:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Климовичский ликеро-водочный завод признан банкротом

Принято решение о его санации.

Источник: Комсомольская правда
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Экономический суд Могилевской области признал открытое акционерное общество «Климовичский ликеро-водочный завод» экономически несостоятельным. Процедура санации будет введена сроком до 15 ноября 2019. План санации общества прошел экспертизу и утверждён на собрании кредиторов большинством голосов, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Неплатежеспособность может быть восстановлена в ходе проведения ряда управленческих решений: активной работы по поиску заказов, заключению контрактов, а также продажи неэффективно используемого имущества. В настоящее время на предприятии есть все возможности для восстановления нормального производственного ритма, выполнения всех заявленных объемов как для продажи на внутреннем рынке, так и на экспорт.

Запланированные объемы производства и реализации в 2018 году позволят предприятию заработать 9,5 млн рублей прибыли от реализации.

Согласно заключению экспертизы плана санации, проведенному по инициативе суда, восстановление платёжеспособности общества является возможным.

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