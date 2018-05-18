В российских компаниях появятся специалисты по профилактике коррупции

Источник: AP 2018

«Согласно разработанному ТПП профстандарту, такой специалист должен регулярно проводить инструктаж и обучающие семинары для сотрудников, а при необходимости — внутренние служебные проверки. Также он обязан сопровождать сделки и тендеры, проводить антикоррупционную экспертизу документов, разрабатывать внутренние регламенты», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что ответственность юридического лица за взятку, данную работником от имени или в интересах компании, устанавливает ст. 19.28 КоАП. Штрафы по ней составляют от 1 млн рублей до 100 млн рублей; число предприятий, привлеченных к ответственности по этой статье, ежегодно растет. Согласно статистике Верховного суда, в 2013 году было рассмотрено 221 такое дело, в 2017 году — уже 674. Совокупная сумма штрафов для бизнеса выросла с 315 млн рублей до 1,011 млрд рублей соответственно, отмечается в статье.

Директор департамента госслужбы министерства труда и социальной защиты РФ Дмитрий Баснак заявил газете, что ведомство концептуально поддерживает внедрение профстандарта, так как тот способствует более качественной реализации ст. 13.3 закона «О противодействии коррупции», оказывая содействие бизнесу в ее применении.

«Необходимость подготовки стандарта существует, и мы рассчитываем, что профессиональное сообщество, которое подготовило этот документ, проведет его всестороннее обсуждение с экспертами, и в дальнейшем будет поддерживать его в актуальном состоянии. А образовательные организации обеспечат подготовку соответствующих программ, спрос на которые имеется уже сейчас», — подчеркнул Баснак.