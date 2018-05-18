Экс-«Дальспецстрою» грозит банкротство уже в июне

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Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал депутат Государственной Думы от Хабаровского края Борис Гладких. По его словам, на предприятии сложилась ситуация, которая оставляет мало шансов на продолжение какой-либо деятельности.

«Надеемся, что в июне удастся собрать всех кредиторов, которые определят судьбу ГВСУ № 6. Та финансовая картина, которая сегодня есть у предприятия, лично мне не внушает надежды на то, что они будут жить дальше. Даже если весь объём дебиторской и кредиторской задолженности свести, всё равно останется существенный долг», — подчеркнул собеседник.

Агентство писало, что в феврале Арбитражный суд ввёл на терпящем бедствие предприятии процедуру внешнего управления. Перед этим за такое развитие событий проголосовали кредиторы. На возвращение к нормальной жизни застройщику дали полтора года, но видимых улучшений пока не зафиксировано. Своих квартир ждут около 400 дольщиков только в Хабаровском крае, предприятие пытается достроить хотя бы несколько домов и при этом гасить задолженность по зарплате перед своими сотрудниками.

«Штатную численность сократили с двух с половиной тысяч до полутора. По словам внешнего управляющего, это минимальное число людей, которое позволит предприятию в случае принятия кредиторами плана на оздоровление вести дальнейшую деятельность. Если снижать — проще контору сразу закрывать. Около 100 миллионов рублей сегодня — это расходные обязательства ГВСУ № 6 по зарплате ежемесячно», — сказал Борис Гладких.

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Бывшему «Дальспецстрою» на протяжении всего периода стараются помочь власти региона — в том числе и из-за крайне негативного влияния на общие показатели Хабаровского края. Сейчас от тех, кто должен предприятию, пытаются получить хотя бы часть денег.

«Я направил запросы в Роскосмос и минобороны, потому что все попытки предприятия до них достучаться ни к чему не привели. Если мы не увидим какого-то предложения с их стороны по закрытию хотя бы части долгов ГВСУ № 6, будем готовить запрос уже от руководителя группы по защите прав дольщиков, которая действует при генсовете партии “Единая Россия”. Также попробуем добиться хотя бы части оплаты в рамках мирового соглашения — вся сумма долга спорной быть не может, отдайте хотя бы неснижаемый остаток, 50 процентов, 30. Сегодня же все те, кто должен предприятию, готовы расплачиваться только на основании судебных решений. Нас это не устраивает, суды могут длиться очень долго. Откровенно говоря, без разницы, что будет с ГВСУ № 6, нам нужно быстрее определиться. Если предприятие не получит никогда своих денег, давайте его быстрее банкротить, чтобы высвободить объекты и привлечь туда инвесторов», — добавил Борис Гладких.