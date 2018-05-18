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03:17 (мск), источник: VLADNEWS

Приморцы останутся без одного авиаперевозчика

Авиакомпания завершит свою работу 31 мая.

Источник: VLADNEWS

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявили об остановке деятельности предприятия и вынужденном увольнении сотрудников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.

Начальник регулирования перевозок Росавиации обвязал авиакомпании приостановить продажи авиабилетов с 30 мая. Компания «Саратовские авиалинии» прекратит свою деятельность 31 мая. С 18 мая начнётся увольнение сотрудников.

Поводом приостановления деятельности «Саратовских авиалиний» стала авиакатастрофа, произошедшая 11 февраля.

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