Приморцы останутся без одного авиаперевозчика
Авиакомпания завершит свою работу 31 мая.
Авиакомпания завершит свою работу 31 мая.
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявили об остановке деятельности предприятия и вынужденном увольнении сотрудников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.
Начальник регулирования перевозок Росавиации обвязал авиакомпании приостановить продажи авиабилетов с 30 мая. Компания «Саратовские авиалинии» прекратит свою деятельность 31 мая. С 18 мая начнётся увольнение сотрудников.
Поводом приостановления деятельности «Саратовских авиалиний» стала авиакатастрофа, произошедшая 11 февраля.