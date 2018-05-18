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04:30 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье строят катамараны для Южной Кореи

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко осмотрел производственные мощности компании «Композитное кораблестроение» — одного из резидентов Свободного порта Владивостока в четверг, 17 мая. Предприятие намерено расширять свои возможности и обратилось за содействием к главе региона, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.

Источник: ДЕЙТА

Группа компаний «Композитное кораблестроение» ведет свою деятельность с 2000 года и на сегодняшний день является одной из немногих, осуществляющих строительство пассажирского и прогулочного флота катамаранного типа, а также патрульных и рабочих судов из композитных материалов на российском рынке судостроения.

Всего за период деятельность компании реализовано более 50 проектов, зарегистрировано 12 авторских патентов.

Генеральный конструктор ООО «Композитное кораблестроние» Сергей Волошенко показал Андрею Тарасенко, какую работу сегодня ведет предприятие. В цехе, где побывал врио Губернатора, — несколько судов разной степени готовности. Один из них — прогулочный катамаран океанского класса Pacifico Voyager 117, длиной 12 метров, вместимостью 24 пассажира и развивающий скорость 27 узлов в час, который заказали для пассажирских перевозок в Республику Корея. Всего для партнера из Страны утренней свежести изготовят пять таких единиц.

Также рабочие сейчас трудятся над строительством двух 10-метровых прогулочных катамаранов Pacifico Adventure 99 для российского заказчика и двух 12-метровых пассажирских катамаранов Pacifico Cruise 120, которые будут использоваться в Приморье.

По словам руководителя, производственные мощности верфи дают возможность строить суда в наиболее оптимальные сроки, не снижая при этом качества исполнения. Каждый этап строительства тщательно разрабатывается и многократно тестируется командой опытных профессионалов.

«Вчера завершили сертификацию, получим на следующей неделе сертификат соответствия требованиям Евросоюза. Тот катамаран, который вы первый сегодня посмотрели, завтра попробуем спустить на воду для испытания», — рассказал во время небольшой экскурсии по цеху Сергей Волошенко.

Андрей Тарасенко подробно расспросил главного конструктора «Композитного кораблестроения» о технических характеристиках судов, их наполнении, устанавливаемом оборудовании.

«Хороший проект. Влюбленный должен быть в работу человек, чтобы его организовать», — отметил глава региона.

Компания может по праву называться уникальной, как минимум на всем Дальнем Востоке. Здесь применяются методы вакуумной инфузии при изготовлении корпусов — это второй по технологичности метод в производстве, который используется исключительно при строительстве гоночных яхт, автомобилей Формулы-1 и космических кораблей. А применение углеволокна в качестве материала позволяет значительно уменьшить вес судна, тем самым увеличить его скорость, обеспечить прочность и износостойкость.

В настоящее время на предприятии трудятся более 60 высококвалифицированных сотрудников, которые проходят стажировки в ведущих судостроительных компаниях мира. Их количество планируется увеличить с расширением рабочих площадей.

По словам представителей компании, сегодняшних площадей недостаточно, чтобы выйти на полную мощность. Верфь пока не принимает заказы на корабли больших размеров из-за сложной логистики — цех должен располагаться в непосредственной близости от моря. А задумок у резидента множество: плавучие рестораны, морское такси, патрульные катера, суда для транспортировки охлажденной рыбы и другие.

Врио Губернатора подчеркнул, что в качестве площадки могут быть рассмотрены мощности в Славянке Хасанского района. Но для того, чтобы предприятию действительно активно развиваться, нужен партнер.

«Вам нужно выстроить всю линейку. Пригласить в качестве партнеров компании из Китая, у которых уже есть своя производственная линия, клиентская база. Главное, что у вас есть желание, будем вам помогать искать и партнеров, и новое место. В июле во Владивостоке будет Морской салон проходить. Надо вам выставляться», — обратился Андрей Тарасенко к руководству компании и дал поручение своему первому заместителю Александру Костенко проработать указанные вопросы.

Сергей Волошенко, в свою очередь, отметил, что компания подготовит для участия в салоне тримаран для мониторинга акватории АМС 199, оснащенный робототехническими комплексами (вертолет и автономный необитаемый подводный аппарат) и скоростным катером для группы быстрого реагирования — уже начато изготовление прототипа для выставки.

Напомним, соглашение о реализации инвестиционного проекта компании «Композитное кораблестроение» было подписано на третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке. С 2017 по 2021 годы верфь намерена построить более 120 судов.

Отметим также, что 18—20 мая компания принимает участие в X юбилейной международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show — одном из официальных мероприятий Тихоокеанского Туристского форума.

Михаил Грач.

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