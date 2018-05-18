В ГД предлагают штрафовать мировые бренды с «двойными стандартами» качества

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

«Мы должны обязать соответствующие надзорные органы сравнивать ту продукцию, которая выпускается для России… с теми эталонными образцами, которые продаются в Англии, Франции, Германии», — цитирует его «РИА Новости».

Гутенев также призвал штрафовать таких производителей. Отмечается, что речь идет прежде всего о продуктах питания и медикаментах.