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04:55 (мск), источник: Известия

В ГД предлагают штрафовать мировые бренды с «двойными стандартами» качества

Жесткие штрафы нужны для иностранных брендов, чья продукция, выпущенная для российского рынка хуже качеством, чем для «своих» стран.

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

«Мы должны обязать соответствующие надзорные органы сравнивать ту продукцию, которая выпускается для России… с теми эталонными образцами, которые продаются в Англии, Франции, Германии», — цитирует его «РИА Новости».

Гутенев также призвал штрафовать таких производителей. Отмечается, что речь идет прежде всего о продуктах питания и медикаментах.

С 3 апреля Роспотребнадзор усилил контроль над качеством сырной продукции, поступающей в российские магазины, а также намерен в дальнейшем публиковать данные о недобросовестных производителях. Отмечается, что административные меры будут применяться к производителям и брендам в случае выявления продукции, не соответствующей установленным требованиям.

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