Узбекистан будет готовить кадры для нефтегазовой сферы Афганистана

Источник: Podrobno.uz

«Планируется, что узбекская сторона будет помогать нам в подготовке и переподготовке специалистов для нефтегазовой отрасли. Сейчас мы работаем над меморандумом, вскоре должны его подписать. Там будут определены компетенции сторон в этом вопросе», — рассказала исполняющая обязанности министра шахт и нефти Афганистана Наргис Нихан.

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По ее словам, после того как в ближайшее время Афганистан посетят узбекские специалисты, будет выбран конкретный механизм работы и определено число граждан Афганистана, которые ежегодно будут обучаться в Узбекистане.

Напомним, что в Сурхандарьинской области республики в прошлом году был создан Образовательный центр по обучению афганских граждан. Первую группу студентов из Афганистана численностью 110 человек он принял в конце января этого года.

Центр осуществляет подготовку кадров по программам высшего, средне-специального профессионального образования, а также занимается переподготовкой и повышением квалификации по гуманитарным, педагогическим и инженерно-техническим направлениям.

В дальнейшем обучение в центре будет проходить на очной и заочной формах, а учебные группы формироваться по заявкам афганской стороны. Стоимость обучения будет покрываться на паритетных условиях афганской стороной и АО «Узбекские железные дороги».