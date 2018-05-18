Узбекистан будет готовить кадры для нефтегазовой сферы Афганистана
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ташкент и Кабул планируют подписать меморандум, в рамках которого Узбекистан будет обучать специалистов для нефтегазового сектора Афганистана.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ташкент и Кабул планируют подписать меморандум, в рамках которого Узбекистан будет обучать специалистов для нефтегазового сектора Афганистана.
«Планируется, что узбекская сторона будет помогать нам в подготовке и переподготовке специалистов для нефтегазовой отрасли. Сейчас мы работаем над меморандумом, вскоре должны его подписать. Там будут определены компетенции сторон в этом вопросе», — рассказала исполняющая обязанности министра шахт и нефти Афганистана Наргис Нихан.
По ее словам, после того как в ближайшее время Афганистан посетят узбекские специалисты, будет выбран конкретный механизм работы и определено число граждан Афганистана, которые ежегодно будут обучаться в Узбекистане.
Напомним, что в Сурхандарьинской области республики в прошлом году был создан Образовательный центр по обучению афганских граждан. Первую группу студентов из Афганистана численностью 110 человек он принял в конце января этого года.
Центр осуществляет подготовку кадров по программам высшего,
В дальнейшем обучение в центре будет проходить на очной и заочной формах, а учебные группы формироваться по заявкам афганской стороны. Стоимость обучения будет покрываться на паритетных условиях афганской стороной и АО «Узбекские железные дороги».
Помимо преподавателей к учебному процессу привлечены профессиональные