Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 18 мая

Источник: AP 2018

По данным ЕДДС, в Калининском районе сегодня, 18 мая, не будет газа с 9 до 17 часов в доме по адресу Кыштымская, 10.

Без электричества с 8 до 18 часов останутся жители домов на улицах:

— Кирова 17а, 19, 19а, 21, 21а.

В Курчатовском районе запланировано отключение газа с 9 до 17 часов в доме по Чайковского 14.

Запланировано отключение света с 8 до 17 часов в домах по адресам:

— Захаренко 2, 2б, 6, 6а, 6б, Бродокамская 1 — 82; Ташкентская 1 — 77, 2 — 22; Матросова 21 — 83, 10 — 80; 1-я Первомайская 51 — 99; 2-я Первомайская 1 — 61, 2 — 68; 3-я Первомайская 2 — 50, 1 — 61.

В Ленинском районе сегодня не будет газа с 9 до 17 часов в доме по адресу Ю. Бульвар, 49.

Отключат электричество:

— п. Сухомесово: Рудная 1−6, Кольцевая 1−5, 2−24, Согласия 5, Смородинка 1−30, Чернотальская 21−57, Пшеничная 1−10,пер. Мятный 1−10 с 8 до 17 часов;.

— Дербентская 46, Туруханская 42 с 10 до 13 часов.

В Металлургическом районе будет прекращена подача электричества в домах по адресам:

— Дегтярева 40, 40а с 13:00 до 15:30;.

— 60 лет Октября, 32а, 38а, б с 9:00 до 12:00.

В Советском районе отключат газ с 9 до 17 часов в домах по адресам:

— Мебельная, 81;Яблочкина, 2;Сулимова, 69, Плеханова, 19, 21.

Не будет электроэнергии в домах частного сектора:

— ул. Блюхера, Дежнева с 8 до 17 часов;.

— Салтыкова, Белорусская, Профинтерна, Московская, Марата, Гоголя, Садоводческая, Клиническая, Полетаевская, пер. Виноградный, Белорусская, Садоводческая с 8 до 16 часов;.

— Худякова 15 с 14 до 16 часов.

В Тракторозаводском районе будет прекращена подача газа с 9 до 17 часов в домах по адресам:

— Комарова, 112а.

Отключение электричества в этом же районе планируется в домах:

— ч/с пер.1-й, 2-й, 3й, 4й Линейные, Линейная 1−60 с 8 до 16 часов;.

— Грибоедова 46, 48, 57, 57а, 1-ой Пятилетки 43, 43а, Марченко35, 37, 37а с 8 до 17 часов.

В Центральном районе отключат электричество с 8 до 18 часов в домах по адресам: