Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Стеша Маликова показала снимок с подросшим братом
Названы самые любимые растения россиян на дачах
Татьяна Буланова изменилась до неузнаваемости
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Отец прыгнул из самолета за минуту до крушения, оставив там сына
Виталина рыдала, увидев измождённого Джигарханяна
Шейк, Водянова: кто еще из звезд живет в гражданском браке
Лариса Долина появилась на публике в странном наряде
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
12Путин открыл движение на Крымском мосту
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
06:54 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 18 мая

Адреса.

Источник: AP 2018

По данным ЕДДС, в Калининском районе сегодня, 18 мая, не будет газа с 9 до 17 часов в доме по адресу Кыштымская, 10.

Без электричества с 8 до 18 часов останутся жители домов на улицах:

— Кирова 17а, 19, 19а, 21, 21а.

В Курчатовском районе запланировано отключение газа с 9 до 17 часов в доме по Чайковского 14.

Запланировано отключение света с 8 до 17 часов в домах по адресам:

— Захаренко 2, 2б, 6, 6а, 6б, Бродокамская 1 — 82; Ташкентская 1 — 77, 2 — 22; Матросова 21 — 83, 10 — 80; 1-я Первомайская 51 — 99; 2-я Первомайская 1 — 61, 2 — 68; 3-я Первомайская 2 — 50, 1 — 61.

В Ленинском районе сегодня не будет газа с 9 до 17 часов в доме по адресу Ю. Бульвар, 49.

Отключат электричество:

— п. Сухомесово: Рудная 1−6, Кольцевая 1−5, 2−24, Согласия 5, Смородинка 1−30, Чернотальская 21−57, Пшеничная 1−10,пер. Мятный 1−10 с 8 до 17 часов;.

— Дербентская 46, Туруханская 42 с 10 до 13 часов.

В Металлургическом районе будет прекращена подача электричества в домах по адресам:

— Дегтярева 40, 40а с 13:00 до 15:30;.

— 60 лет Октября, 32а, 38а, б с 9:00 до 12:00.

В Советском районе отключат газ с 9 до 17 часов в домах по адресам:

— Мебельная, 81;Яблочкина, 2;Сулимова, 69, Плеханова, 19, 21.

Не будет электроэнергии в домах частного сектора:

— ул. Блюхера, Дежнева с 8 до 17 часов;.

— Салтыкова, Белорусская, Профинтерна, Московская, Марата, Гоголя, Садоводческая, Клиническая, Полетаевская, пер. Виноградный, Белорусская, Садоводческая с 8 до 16 часов;.

— Худякова 15 с 14 до 16 часов.

В Тракторозаводском районе будет прекращена подача газа с 9 до 17 часов в домах по адресам:

— Комарова, 112а.

Отключение электричества в этом же районе планируется в домах:

— ч/с пер.1-й, 2-й, 3й, 4й Линейные, Линейная 1−60 с 8 до 16 часов;.

— Грибоедова 46, 48, 57, 57а, 1-ой Пятилетки 43, 43а, Марченко35, 37, 37а с 8 до 17 часов.

В Центральном районе отключат электричество с 8 до 18 часов в домах по адресам:

— Степная 1−11, 2−26.

Все новости региона
 У известного российского актера диагностировали рак легких
Жестоко зарезана миллиардерша Анастасия Лашманова
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
На корабле XIII века обнаружили надпись «Сделано в Китае»
Ученые предупредили об опасности грибка
Трамп угрожает Меркель торговой войной за «Северный поток-2»
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
«В такой игре такие удаления»: россияне недовольны судейством Неоднозначное решение определило исход матча с Канадой и никого не оставило равнодушным
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь