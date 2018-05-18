В районах Омской области снова дадут тепло
В 19 районах Омской области
В 19 районах Омской области
В 19 районах Омской области, по данным портала регионального правительства, отопительный сезон уже завершен. Но неустойчивая погода в мае вносит свои коррективы. Правительство Омской области рекомендовало главам районов возобновить подачу тепла.
В Азовском, Таврическом, Черлакском, Тюкалинском, Марьяновском, Называевском, Любинском районах отопительный сезон возобновлен, а в 13 районах и областном центре подача тепла не прекращалась.
Отметим, для возобновления отопительного сезона в
Напомним, отопительный сезон может быть завершен, если среднесуточная температура за окном в течение трех суток держится на уровне не ниже +8°С.