В районах Омской области снова дадут тепло

Источник: РИА "Новости"

В 19 районах Омской области, по данным портала регионального правительства, отопительный сезон уже завершен. Но неустойчивая погода в мае вносит свои коррективы. Правительство Омской области рекомендовало главам районов возобновить подачу тепла.

В Азовском, Таврическом, Черлакском, Тюкалинском, Марьяновском, Называевском, Любинском районах отопительный сезон возобновлен, а в 13 районах и областном центре подача тепла не прекращалась.

Отметим, для возобновления отопительного сезона в Русско-Поляннском районе пришлось вмешаться прокуратуре.