Самые богатые и бедные депутаты Челябинской гордумы
Один из парламентариев подал нулевую декларацию, а другой заработал 215 млн.
Один из парламентариев подал нулевую декларацию, а другой заработал 215 млн.
Самым богатым депутатом Челябинской городской Думы стал Александр Букреев, в 2017 году он заработал 215 млн рублей — беднейшим парламентарием оказался Денис Девяткин, подавший нулевую декларацию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В собственности Букреева, который является владельцем строительной компании «Легион», находятся два земельных участка, девять домов, две квартиры, два гаража и 16 нежилых помещений. Депутат Михаил Дедович раскрыл доход 179 млн рублей. Он владеет 13 земельными участками, двумя жилыми домами, дачей и пятью нежилыми зданиями. Его супруга в прошлом году заработала 30 млн рублей, она владеет одной квартирой.
Одним из самых обеспеченных парламентариев является еще один представитель строительной отрасли, владелец СК «Никс» Николай Серсков. В 2017 году он задекларировал доход 129 млн рублей. Он владеет двумя земельными участками и двумя нежилыми зданиями. В собственности его супруги находятся семь земельных участков, три дома, три квартиры, два машиноместа, 17 нежилых помещений и пять нежилых зданий.
Далее в списке самых богатейших депутатов следует Виталий Рыльских, заработавший в прошлом году 120 млн рублей. В его собственности находятся пять земельных участков, три дома, квартира и восемь нежилых зданий.
Одним из самых скромно зарабатывающих депутатов стал Владимир Шумаков, раскрывший доход 154 тыс. рублей. Городской парламентарий Александр Капитан получил в 2017 году всего 100 тыс. рублей. А представитель фракции КПРФ Константин Нациевский — 12,3 тыс., его супруга задекларировала доход 613 тыс. Самым бедным депутатом оказался Денис Девяткин, он и его супруга в прошлом году ничего не заработали. Правда, в пользовании семьи с тремя детьми находятся пять жилых домов.
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Информация с сайта Челябинской городской Думы.