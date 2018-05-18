Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новые улики по катастрофе «Боинга» под Донецком: взорван бомбой
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
В Сети считают, что сын Пугачевой и Галкина похож на Киркорова
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
«Вышли из порта, и — на дно»: эксперты — Украине о мосте в Крым
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Отец прыгнул из самолета за минуту до крушения, оставив там сына
Виталина рыдала, увидев измождённого Джигарханяна
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое
Пугачева вернулась на сцену в кедах и бейсболке
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
15Замуж за принца
08:19 (мск), источник: dostup1.ru

Самые богатые и бедные депутаты Челябинской гордумы

Один из парламентариев подал нулевую декларацию, а другой заработал 215 млн.

Источник: Reuters

Самым богатым депутатом Челябинской городской Думы стал Александр Букреев, в 2017 году он заработал 215 млн рублей — беднейшим парламентарием оказался Денис Девяткин, подавший нулевую декларацию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В собственности Букреева, который является владельцем строительной компании «Легион», находятся два земельных участка, девять домов, две квартиры, два гаража и 16 нежилых помещений. Депутат Михаил Дедович раскрыл доход 179 млн рублей. Он владеет 13 земельными участками, двумя жилыми домами, дачей и пятью нежилыми зданиями. Его супруга в прошлом году заработала 30 млн рублей, она владеет одной квартирой.

Читайте также
Миллионеры в законе. Чем владеют богатейшие депутаты России

Одним из самых обеспеченных парламентариев является еще один представитель строительной отрасли, владелец СК «Никс» Николай Серсков. В 2017 году он задекларировал доход 129 млн рублей. Он владеет двумя земельными участками и двумя нежилыми зданиями. В собственности его супруги находятся семь земельных участков, три дома, три квартиры, два машиноместа, 17 нежилых помещений и пять нежилых зданий.

Далее в списке самых богатейших депутатов следует Виталий Рыльских, заработавший в прошлом году 120 млн рублей. В его собственности находятся пять земельных участков, три дома, квартира и восемь нежилых зданий. Вице-спикер Челябинской городской Думы Илья Мительман задекларировал доход 22 млн рублей. Он владеет земельным участком, жилым домом и долями в трех домах. Также в его собственности находятся два забора и объект незавершенного строительства. Председатель ЧГД Станислав Мошаров раскрыл доход 2,9 млн рублей. Спикер не владеет собственностью, а на его супругу записаны три квартиры.

Одним из самых скромно зарабатывающих депутатов стал Владимир Шумаков, раскрывший доход 154 тыс. рублей. Городской парламентарий Александр Капитан получил в 2017 году всего 100 тыс. рублей. А представитель фракции КПРФ Константин Нациевский — 12,3 тыс., его супруга задекларировала доход 613 тыс. Самым бедным депутатом оказался Денис Девяткин, он и его супруга в прошлом году ничего не заработали. Правда, в пользовании семьи с тремя детьми находятся пять жилых домов.

Добавим, что депутат-владелец строительной компании «Речелстрой» Андрей Пязок, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве и нецелевом расходовании денег дольщиков, заработал в прошлом году 6,6 млн рублей.

Информация с сайта Челябинской городской Думы.

Все новости региона
 Арестованный за взятку Юрий Чанов заработал 2,2 млн в 2017 году
Самые богатые и бедные депутаты Челябинской гордумы
БРИКС обсудят санкции США против Ирана
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
Ученые предупредили об опасности грибка
На корабле XIII века обнаружили надпись «Сделано в Китае»
Трамп угрожает Меркель торговой войной за «Северный поток-2»
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
«В такой игре такие удаления»: россияне недовольны судейством Неоднозначное решение определило исход матча с Канадой и никого не оставило равнодушным
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь