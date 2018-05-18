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08:14 (мск), источник: СуперОмск

В Омске приостановят движение некоторых трамваев

С 20 часов пятницы, 18 мая, до 17 часов понедельника, 21 мая, специалисты будут проводить капитальный ремонт трамвайного пути на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 3-й Транспортной.

Источник: РИА "Новости"

В это время пассажирский транспорт в сторону улицы Кирова поедет по измененным схемам — по улицам Богдана Хмельницкого, 2-й Транспортной, 8-й Линии, 3-й Транспортной, далее по утвержденным схемам движения.

При этом трамваи маршрутов № 1, 2, 8, а также троллейбусы маршрута № 15 не будут ходить в указанный период.

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