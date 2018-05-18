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09:59 (мск), источник: Sputnik

США возьмет под контроль вступление Узбекистана в ВТО

Штаты окажут необходимое техническое содействие в данном процессе, в том числе в подготовке необходимых документов для представления в ВТО, содействии в анализе последствий вступления страны в организацию.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Министерство внешней торговли Узбекистана и Агентство США по международному развитию подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по поддержке вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию, сообщает корреспондент Sputnik.

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Документ был подписан в рамках визита президента Шавката Мирзиёева в США. Он подразумевает поддержку американской стороной Узбекистана во вступлении в эту организацию.

Штаты окажут необходимое техническое содействие в данном процессе, в том числе в подготовке необходимых документов для представления в ВТО, содействии в анализе последствий вступления страны в организацию, проведении семинаров и конференций.

«Подписанные соглашения придают новый импульс сотрудничеству между нашими странами и помогут реализовать значительный потенциал во всех сферах. Кроме этого, они предусматривают участие американских специалистов в процессах развития внешней торговли Узбекистана. Так, в соответствии с подписанным с USAID меморандумом, США окажут содействие в процессе подготовки к вступлению в ВТО», — рассказал министр внешней торговли Жамшид Ходжаев.

Стороны также договорились провести в октябре 2018 года в Ташкенте торговый форум стран Центральной Азии для налаживания прямых деловых контактов между предпринимателями Узбекистана и США.

Напомним, что Узбекистан подал заявку на вступление во Всемирную торговую организацию в 1994 году. На сегодняшний день было проведено три заседания Рабочей группы, состоящей из членов организации. Последнее из них прошло в 2005 году. С тех пор процесс вступления Узбекистана был пассивным, официальные власти не осуществляли взаимодействие с членами ВТО.

В ходе поездки в Южную Корею в прошлом году Шавкат Мирзиёев сообщил о возобновлении работы по вступлению Узбекистана в организацию. В этом процессе республике должна помочь Южная Корея, с представителями которой создается специальный консультативный совет.

Узбекистан и Корея также подписали специальную «дорожную карту» по этому вопросу. Корейская сторона должна оказать содействие Узбекистану путем оценки последствий вхождения в данную организацию, экспертизы национального законодательства в соответствии с требованиями соглашений ВТО.

Ранее делегация ЕС в Узбекистане заявляла, что готова оказать содействие республике во вхождении во Всемирную торговую организацию, в том числе в рамках Совета по инвестициям.

На сегодняшний день Узбекистан участвует в работе организации в качестве государства-наблюдателя.

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