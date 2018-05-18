Всё, что выгодно: пять принципов инвестиционного развития Иркутской области
GИнвестиционное послание на 2018 год губернатор Иркутской области Сергей Левченко озвучил в ходе Байкальского
GИнвестиционное послание на 2018 год губернатор Иркутской области Сергей Левченко озвучил в ходе Байкальского
Инвестиционное послание на 2018 год, обнародование губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, стало главным событием Байкальского
Отметив положительную динамику по основным показателям развития Иркутской области, глава региона заявил, что власти готовы поддерживать проекты независимо от их масштабов: «проекты микропредприятий и крупного бизнеса, будь то производство или сфера услуг, традиционные ремёсла или инновационные проекты».
«Все, что выгодно России и жителям Иркутской области, мы готовы поддерживать. Этот общий тезис формируется на основе совершенно конкретных составляющих — принципов, формирующих приоритеты инвестиционного развития Иркутской области», — пояснил глава области.
Также, в целях популяризации предпринимательства как вида деятельности, повышения статуса тех, кто посвятил себя этому делу, Сергей Левченко поддерживал инициативу об учреждении в регионе региональной государственной награды «Заслуженный предприниматель Иркутской области».
Как уже сообщало ИА REGNUM, об активизации экономической деятельности в Иркутской области свидетельствует, к примеру, рост промышленного производства, рост объёмов инвестиций в основной капитал, увеличение налоговых поступлений. Индекс промышленного производства по итогам 2017 года тоже существенно превышает средний показатель по стране и обеспечивает Иркутской области четвертое место в Сибирском федеральном округе. По объёму инвестиций в основной капитал среди регионов СФО Иркутская область