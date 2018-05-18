Всё, что выгодно: пять принципов инвестиционного развития Иркутской области

Инвестиционное послание на 2018 год, обнародование губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, стало главным событием Байкальского бизнес-форума «Предпринимательство. Твоя формула успеха», открывшегося накануне в Иркутске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отметив положительную динамику по основным показателям развития Иркутской области, глава региона заявил, что власти готовы поддерживать проекты независимо от их масштабов: «проекты микропредприятий и крупного бизнеса, будь то производство или сфера услуг, традиционные ремёсла или инновационные проекты».

«Все, что выгодно России и жителям Иркутской области, мы готовы поддерживать. Этот общий тезис формируется на основе совершенно конкретных составляющих — принципов, формирующих приоритеты инвестиционного развития Иркутской области», — пояснил глава области.

После этого обозначил пять основных таких принципов: прозрачность и законность (уход от теневой экономики и «серых» зарплат), импортозамещение и ориентация на экспорт, развитие конкуренции, повышение добавленной стоимости, продовольственная безопасность.

Также, в целях популяризации предпринимательства как вида деятельности, повышения статуса тех, кто посвятил себя этому делу, Сергей Левченко поддерживал инициативу об учреждении в регионе региональной государственной награды «Заслуженный предприниматель Иркутской области».