Сквер Авиаторов на Крохалевке отремонтируют к августу

В сквере отремонтируют дорожки и площадки. Вместо асфальта будет положена тротуарная плитка, установлены скамейки и урны, модульные цветники и др. Помимо этого будут вырублены старые разросшиеся деревья и кустарники, высажены новые ивы, березы, рябины, пенсильванские ясени и ягодные яблони. А на фоне кустарников можно будет увидеть цветники из многолетних цветов. В сквере будет посеян новый газон.