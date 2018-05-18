Екатеринбуржцы сдают квартиры по цене автомобиля

Источник: УралИнформБюро

Екатеринбург не устает шокировать гостей и болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 запредельными ценами на аренду жилья. Согласно исследованию агентства недвижимости ЦИАН, максимальная суточная цена съема квартир в домах рядом с «Екатеринбург Ареной» составляет 380 тысяч рублей.

Примерно столько же стоит на рынке Екатеринбурга подержанная «Субару» 2002 года выпуска. Составители рейтинга с иронией отмечают: сдав такую квартиру всего на трое суток, хозяин сможет на вырученные деньги купить малогабаритную студию в километре от стадиона. Впрочем, судя по данным ЦИАН, самые жадные арендодатели живут не в столице Урала, а в Самаре: они требуют 640 тысяч рублей за сутки аренды жилья у стадиона «Самара Арена».

Немногим ниже самарского суточный ценник в Москве (520 тысяч рублей), Нижнем Новгороде (410), Санкт-Петербурге (350), Саранске, Волгограде и Калининграде (310).

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Самые скромные запросы у собственников «околостадионного» жилья в Ростове-на-Дону (200), Сочи (260) и Казани (155). Таким образом, предприимчивые арендодатели, решившие поживиться за счет иностранных и иногородних любителей футбола, смогут накопить на покупку квартиры за рекордно короткий срок: от 11 (Санкт-Петербург) до 2 суток (Самара).

Стоит заметить, что в рейтинге приведены самые запредельные цены, «заломленные» хозяевами квартир. В большинстве случаев арендодатели умеют найти золотую середину, чтобы привлечь квартирантов на время проведения матчей мундиаля.

Так, по данным портала недвижимости N1, реальная стоимость квартир для посуточной аренды в Екатеринбурге в среднем варьируется от 1 500 до 3 500 рублей. А специалисты портала Domofond.ru провели в преддверии ЧМ-2018 собственное исследование и выяснили, что арендный прейскурант в столице Урала за первый квартал года даже упал на 5,2%. Сегодня этот показатель составляет в среднем 20,3 тысячи рублей в месяц. Еще больше подешевела аренда в Самаре (-9,8%), Казани (-7,9%), Санкт-Петербурге (-7,4%) и Уфе (-6,2%).

Справка Как Россия стала хозяйкой ЧМ-2018 27 мая 2015 года в Цюрихе по запросу США были арестованы по подозрению в коррупции высокопоставленные чиновники ФИФА. В вымогательстве, рэкете и отмывании денег обвиняют бывших и действующих чиновников ФИФА и руководителей пяти компаний, связанных с федерацией. Подробнее

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», самым дешевым миллионником России по стоимости аренды жилья в мае стал город Омск: там просят всего 11,8 тысячи рублей в месяц за съем «среднестатистической» квартиры.