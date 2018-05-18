Начальник Госжилинспекции Дона рассказал об изменениях в ЖКХ

«Речь идет о реализации права жителей многоквартирных домов перейти на прямые договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями. Устранив посредника в виде управляющей компании, прежде всего, можно выровнять ситуацию с поступлением денежных средств непосредственно от собственников. Эта норма начнет действовать только в том случае, если собственники проведут общее собрание и примут решение о переходе на прямые договоры»

Павел Асташев начальник Государственной жилищной инспекции Ростовской области