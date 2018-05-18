Начальник Госжилинспекции Дона рассказал об изменениях в ЖКХ
Жители многоквартирных домов могут заключить договоры на поставку воды, газа и электричества напрямую с ресурсоснабжающими организациями.
Жители многоквартирных домов могут заключить договоры на поставку воды, газа и электричества напрямую с ресурсоснабжающими организациями.
Показания счетчиков, объем выполненных работ и количество потребленных ресурсов — эти и многие другие данные собственник может потребовать у своей управляющей компании. Об изменениях в законодательстве ЖКХ рассказал начальник Госжилинспекции Ростовской области Павел Асташев.
Сегодня управляющие компании должны делится данными в специальной информационной системе. Также жители многоквартирных домов могут заключить договоры на поставку воды, газа и электричества напрямую с ресурсоснабжающими организациями.
«Речь идет о реализации права жителей многоквартирных домов перейти на прямые договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями. Устранив посредника в виде управляющей компании, прежде всего, можно выровнять ситуацию с поступлением денежных средств непосредственно от собственников. Эта норма начнет действовать только в том случае, если собственники проведут общее собрание и примут решение о переходе на прямые договоры»