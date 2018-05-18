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16:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Краснодара продолжают борьбу с незаконными ларьками

Глава города Евгений Первышов встретился с одной из крупных владельцев ларьков в Краснодаре Ларисой Гоголь. Ей принадлежит 8 из 33 торговых павильонов, которые поставили без согласования с администрацией на зеленых зонах и тротуарах.

Источник: Комсомольская правда

Встреча прошла по инициативе самой Ларисы Гоголь, которая написала жалобу в Государственную Думу Российской Федерации.

При этом в начале мая владельцы ларьков начали создавать на месте несанкционированных ларьков капитальные строения, объясняя это тем, что имеют договоры на куплю-продажу. Однако Гоголь такие документы в департамент не предоставила.

— Необходимо тщательно разобрать ситуацию с возникновением права собственности. У нас есть основания полагать, что это было совершено незаконно. После получения достоверной и детальной информации мы инициируем обращение в следственные органы, прокуратуру для правовой оценки этих действий, — сказал на встрече глава города.

Также он подчеркнул, что власти будут взыскивать ущерб от проведения таких несанкционированных работ, ведь в процессе строительства были повреждены газоны и тротуары, которые являются муниципальным имуществом.

Сейчас иски в суды поданы по всем 33 незаконным объектам. 12 из них лишили права собственности, еще 21 рассматривают суды первой инстанции и по 12 назначены экспертизы. Специалисты должны оценить, являются ли ларьки капитальными строениями.

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