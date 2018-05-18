Узбекистан закупил у Казахстана 180 тонн мороженого
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Казахстан поставит в Узбекистан 180 тонн мороженого, сообщает портал «Народное слово».
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Казахстан поставит в Узбекистан 180 тонн мороженого, сообщает портал «Народное слово».
Первую партию сладости от производителя «Шин-Лайн», который выходит на рынок Узбекистана в этом году, уже доставили на склад в Ташкенте. Оттуда продукцию развезут по магазинам столицы и области, а также отправят дистрибьюторам в Бухару, Самарканд и Ферганскую долину.
По словам отдела маркетинга компании Константина Доценко, «Шин-Лайн» стремится стать лидером среди импортного мороженого в Узбекистане. С точки зрения технологий продукт непросто подделать, отмечает он.
В дебютную партию вошли сладости марки «Бахрома», «Бомба» и «Тролли». Позже поставят и другие виды. Компания «Шин-Лайн» основана в 1996 году. Она производит 140 видов мороженого объемом более 13 тысяч тонн в год, а также молочные продукты, полуфабрикаты и лапшу быстрого приготовления.
В январе 2018 года в Узбекистане запустили единую систему маркировки товаров. Мороженое вошло в список наравне с йогуртами, чаем, готовыми и консервированными продуктами.