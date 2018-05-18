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17:59 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан закупил у Казахстана 180 тонн мороженого

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Казахстан поставит в Узбекистан 180 тонн мороженого, сообщает портал «Народное слово».

Источник: Sputnik

Первую партию сладости от производителя «Шин-Лайн», который выходит на рынок Узбекистана в этом году, уже доставили на склад в Ташкенте. Оттуда продукцию развезут по магазинам столицы и области, а также отправят дистрибьюторам в Бухару, Самарканд и Ферганскую долину.

По словам отдела маркетинга компании Константина Доценко, «Шин-Лайн» стремится стать лидером среди импортного мороженого в Узбекистане. С точки зрения технологий продукт непросто подделать, отмечает он.

В дебютную партию вошли сладости марки «Бахрома», «Бомба» и «Тролли». Позже поставят и другие виды. Компания «Шин-Лайн» основана в 1996 году. Она производит 140 видов мороженого объемом более 13 тысяч тонн в год, а также молочные продукты, полуфабрикаты и лапшу быстрого приготовления.

В январе 2018 года в Узбекистане запустили единую систему маркировки товаров. Мороженое вошло в список наравне с йогуртами, чаем, готовыми и консервированными продуктами.

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