Помогать делать ID-карты для белорусов будут китайцы и латыши

С белорусской стороны подписи под договором поставили представители РНТУП «Криптотех» Департамента государственных знаков Минфина, со стороны поставщиков — консорциум Emperor Technology (Китай) и X Infotech (Латвия).
По информации МВД, данный консорциум стал победителем конкурса по выбору поставщика ПО и технических средств, необходимых для работы системы сбора, обработки и хранения биометрических данных, выдачи биометрических документов.
«Планируется создание единой системы идентификации физических лиц, основанной на максимально возможном охвате всех слоев населения», — сказал временно исполняющий обязанности по должности заместителя Департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович.
Он также отметил, что она объединит различные ведомственные системы, а у пользователей появится возможность получать электронные, административные, информационные и платежные услуги на основе системы «Электронное правительство».
Как ранее сообщал Sputnik, образец ID-карты планируется выпустить в текущем году, а с 1 января 2019-го — приступить к их выдаче. Карта призвана заменить традиционный бумажный паспорт: получить новый документ смогут все желающие. ID-карта будет содержать основную информацию о человеке, а также ключ электронной цифровой подписи, которая предоставит гражданину доступ к государственным электронным услугам.