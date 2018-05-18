Помогать делать ID-карты для белорусов будут китайцы и латыши

Источник: Sputnik.by

С белорусской стороны подписи под договором поставили представители РНТУП «Криптотех» Департамента государственных знаков Минфина, со стороны поставщиков — консорциум Emperor Technology (Китай) и X Infotech (Латвия).

По информации МВД, данный консорциум стал победителем конкурса по выбору поставщика ПО и технических средств, необходимых для работы системы сбора, обработки и хранения биометрических данных, выдачи биометрических документов.

«Планируется создание единой системы идентификации физических лиц, основанной на максимально возможном охвате всех слоев населения», — сказал временно исполняющий обязанности по должности заместителя Департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович.

Он также отметил, что она объединит различные ведомственные системы, а у пользователей появится возможность получать электронные, административные, информационные и платежные услуги на основе системы «Электронное правительство».