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17:56 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов рассказал, где в Калининграде появятся новые жилые кварталы

На юге Калининграда появятся новые жилые кварталы, которые займут территорию не меньше 80 гектаров. Об этом рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов на форуме «Среда для жизни» в пятницу, 18 мая.

Источник: Клопс.ru

Глава региона сообщил, что сейчас ведутся переговоры с властями города, владельцами земли, а также потенциальными застройщиками.

«Мы с мэром обсуждали застройку, и я знаю, что его заботит эта территория площадью 80 гектаров. Мы разговариваем с потенциальными застройщиками. Они перестают мыслить категориями квадратных метров и переходят в категории среды, окружающей их жильё. Я надеюсь, что мы сможем решить всё так, чтобы оттуда было удобно добираться на работу и была возможность отдохнуть, провести время на территории микрорайона», — сказал Алиханов.

Ранее сообщалось, что в Калининграде проведут конкурс на лучший проект застройки Острова.

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