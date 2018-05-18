Алиханов рассказал, где в Калининграде появятся новые жилые кварталы

«Мы с мэром обсуждали застройку, и я знаю, что его заботит эта территория площадью 80 гектаров. Мы разговариваем с потенциальными застройщиками. Они перестают мыслить категориями квадратных метров и переходят в категории среды, окружающей их жильё. Я надеюсь, что мы сможем решить всё так, чтобы оттуда было удобно добираться на работу и была возможность отдохнуть, провести время на территории микрорайона», — сказал Алиханов.