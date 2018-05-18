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17:51 (мск), источник: Ведомости

Дерипаска выйдет из совета директоров UC Rusal

Основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска выйдет из совета директоров компании. Об этом говорится в сообщении En+ (владеет 48,13% UC Rusal) на Лондонской бирже.

Источник: РИА "Новости"

Такое решение было принято на сегодняшнем совете директоров. Кроме того, он не сможет переизбраться на предстоящем собрании. Место Дерипаски займет независимый директор En+ Филипп Мелфей. Это было предложениями председателя совета директоров En+ лорда Грегори Баркера. Его план направлен на то, чтобы уменьшить долю Дерипаски ниже 50% и лишить его влияния на совет директоров через назначение большинства независимых директоров, говорится в сообщении En+. Совет директоров компании одобрил стратегию Баркера.

Минфин США ввел санкции против Дерипаски и подконтрольных ему восьми компаний, среди которых En+ и UC Rusal. Он уже согласился уйти из совета директоров En+. Ранее Reuters сообщило о планах UC Rusal поменять руководство ради отмены санкций.

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