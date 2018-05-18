Дерипаска выйдет из совета директоров UC Rusal

Такое решение было принято на сегодняшнем совете директоров. Кроме того, он не сможет переизбраться на предстоящем собрании. Место Дерипаски займет независимый директор En+ Филипп Мелфей. Это было предложениями председателя совета директоров En+ лорда Грегори Баркера. Его план направлен на то, чтобы уменьшить долю Дерипаски ниже 50% и лишить его влияния на совет директоров через назначение большинства независимых директоров, говорится в сообщении En+. Совет директоров компании одобрил стратегию Баркера.