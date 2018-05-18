Квартира в Кишиневе: где выгоднее купить недвижимость

Источник: Sputnik.md

Где в Кишиневе выгодно купить квартиру?

Самое дешевое жилье по-прежнему на Чеканах, а именно на улице Отоваска. Согласно данным биржи за прель этого года, в среднем квадратный метр в однокомнатной квартире обойдется там в 478 евро, в двухкомнатной — 455 евро, в трехкомнатной — 399 евро, а в четырехкомнатной — 381 евро.

На втором месте в категории бюджетных вариантов — жилплощадь на Ботанике в районе аэропорта. Квадратный метр в «однушке» оценивается в 523 евро, в «двушке» — 481 евро, в «трешке» — 454 евро, а в квартире с четырьмя комнатами — 430 евро.

Чуть дороже квартиры на Скулянке, где квадратный метр в однокомнатной выйдет в среднем 550 евро, в двухкомнатной — 520 евро, в трехкомнатной — 462 евро, а в четырехкомнатной — 421 евро.

На Буюканах квадратный метр в «однушке» в среднем обойдется в 555 евро, в «двушке» — 534 евро, в «трешке» — 464 евро, а в четырехкомнатной — 427 евро.

Рейтинг самого недорого жилья в столице замыкает микрорайон Нижняя Ботаника, где квадратный метр в однокомнатной квартире обойдется в 563 евро, в двухкомнатной — 553 евро, в трехкомнатной — 475 евро, а в четырехкомнатной — 438 евро.

Когда цены кусаются, или самое дорогое жилье в столице

Самые дорогие квартиры в Кишиневе, конечно же, в центре. Квадратный метр в «однушке» в этом районе столицы в среднем стоит 636 евро, в «двушке» — 596 евро, в трехкомнатной квартире — 532 евро, а в четырехкомнатной — 493 евро.

Чуть дешевле жилье на Ботанике. Квадратный метр в однокомнатной в среднем может обойтись в 603 евро, в двухкомнатной — 578 евро, в «трешке» — 503 евро, а в четырехкомнатной — 469 евро.

Цены на квартиры в Кишиневе

Цены на жилплощадь в секторе Рышкановке тоже кусаются. Дороже всего квартиры в этом столичном секторе на улице Албишоара. Там квадратный метр в «однушке» в среднем обходится в 598 евро, в «двушке» — 570 евро, в «трешке» — 501 евро, а в четырехкомнатной — 492 евро.