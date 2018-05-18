Руководство Минтруда разъяснило аспекты реализации декрета о содействии занятости на семинаре в Гомеле

Источник: БЕЛТА

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Участники встречи — депутаты облсовета, горрайсоветов, зампреды исполкомов, руководство комитета и управлений по труду, занятости и социальной защите, представители ЖКХ, общественных объединений и организаций, правоохранители и т. д.

Ирина Костевич обратила внимание, что цель декрета о содействии занятости — максимально улучшить ситуацию на рынке труда. Она подчеркнула, что реализация норм документа — это совместная работа различных служб, структур, ведомств, и основная общая задача — обеспечить занятость и индивидуальный подход к каждому человеку, не допустить социальной напряженности.

Министр отметила, что ситуация на рынке труда улучшается. По ее мнению, этому способствует как экономический рост, так и та многовекторная работа, которая проводится в регионах по содействию занятости. Так, общая численность населения, занятого в экономике, в марте этого года составила 4 346,6 тыс. человек, это почти на 6 тыс. больше по сравнению с январем. Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси на 1 мая составил 0,5% к экономически активному населению. По Гомельской области он оказался на 0,1% выше. В качестве безработных в регионе зарегистрированы 3 714 человек. При этом в банке вакансий на одного безработного приходится 2,4 предложения.

Как подчеркнула Ирина Костевич, руководители местных исполнительных и распорядительных органов и в дальнейшем должны быть ориентированы на проведение активной политики содействия занятости населения, стимулирование трудовой занятости и самозанятости, поддержку предпринимательской инициативы, обеспечение легализации трудовой деятельности.

Также глава ведомства проинформировала, что к 1 декабря завершится создание базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, пилотную версию планируется подготовить к 1 сентября.

В дальнейшем база будет актуализироваться ежеквартально.

Кроме того, в настоящее время завершается формирование составов постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения, готовится перечень трудных жизненных ситуаций, которые будут служить основанием для исключения из базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Ирина Костевич призвала участников семинара поделиться и своим опытом в данном направлении.

«Мы соберем со всей страны примеры трудных жизненных ситуаций, чтобы максимально наполнить перечень. Эти рекомендации будут затем направлены комиссиям для работы», — пояснила она.

Министр напомнила, что включенные в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, с 1 января 2019 года будут оплачивать по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг, горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года — газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение.

На семинаре обсудили ряд организационных и практических моментов, также участники встречи смогли задать интересующие их вопросы. Как отметила в беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель Буда-Кошелевского районного Совета депутатов Елена Алексина, подобные мероприятия помогают определить приоритетные направления дальнейшей работы. Она рассказала, что в районную комиссию по содействию занятости включатся специалисты, которые ежедневно напрямую общаются с населением.

«Задача комиссии — обеспечить занятость населения, при этом в каждом случае должен быть индивидуальный подход, который может быть обеспечен в тесном взаимодействии всех ответственных служб», — сказала председатель райсовета.

Она также подчеркнула, что очень важно разъяснить жителям требования декрета и рассказать обо всех возможностях рынка труда.