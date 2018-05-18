Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин с непониманием позиции Меркель высказался после встречи
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Фотограф превращает животы рожениц в произведения искусства
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
Образ дня: Ванесса Паради в сверкающем платье
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Лепс экстренно госпитализирован со множественными переломами
Путин получил три срочных звонка из Сербии
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Машина с солдатами НАТО взорвалась на украинском минном поле
Отец прыгнул из самолета до аварии, оставив сына
Посольство подтвердило: россиянина приговорили к казни в Ираке
14 самолетов-разведчиков засекли у границ России
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
15Замуж за принца
18:58 (мск), источник: Publika.md

На столичных улицах появился первый электробус: фото

На столичных улицах появился первый электробус. Работает он на автономном ходу. И в течение месяца будет курсировать по столице в тестовом режиме.

6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

Привезли электробус из Беларуси. Его длина — 18 метров. Это почти в два раза больше чем у обычного троллейбуса. Вместимость 168 пассажиров. Кабина водителя оснащена кондиционером и специальным монитором, получающим изображения с четырех камер в салоне.

Заряда батареи, на котором работает электробус, зватает на 15 километров. Продолжительность маршрута, по которому пустили экспериментальную модель, 12 километров

«Мы хотим испытать его в более трудных условиях, на дороге, где много подъемов», — сказал глава Управления электротранспорта Дорин Черный.

Электробус курсирует от улицы Каля Ешилор по проспекту Штефана чел Маре до проспекта Нагарина.

«Главное, что это экологичный вид транспорта. У него нет выхлопных газов».

Как отмечают в столичном управлении электротранспорта, содержать электробус не дороже троллейбуса, однако он перевозит почти в три раза больше пассажиров.

Все новости региона
Путин подписал указы о назначении нового правительства
В российские регионы внезапно вернулась зима (фото, видео)
Эпоха одноразовых вещей: почему все так быстро ломается
Турист сорвался с 40-метровой скалы в Австралии, делая селфи
Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в Риме
СМИ: восемь человек погибли при стрельбе в техасской школе
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Киселевич: Вижу позитив в поражении от канадцев! Защитник сборной России рассказал, как не смог перекрыть роковой пас Макдэвида, который привел к поражению наших
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь