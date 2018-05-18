На столичных улицах появился первый электробус: фото

Привезли электробус из Беларуси. Его длина — 18 метров. Это почти в два раза больше чем у обычного троллейбуса. Вместимость 168 пассажиров. Кабина водителя оснащена кондиционером и специальным монитором, получающим изображения с четырех камер в салоне.



Заряда батареи, на котором работает электробус, зватает на 15 километров. Продолжительность маршрута, по которому пустили экспериментальную модель, 12 километров



«Мы хотим испытать его в более трудных условиях, на дороге, где много подъемов», — сказал глава Управления электротранспорта Дорин Черный.



Электробус курсирует от улицы Каля Ешилор по проспекту Штефана чел Маре до проспекта Нагарина.



«Главное, что это экологичный вид транспорта. У него нет выхлопных газов».



Как отмечают в столичном управлении электротранспорта, содержать электробус не дороже троллейбуса, однако он перевозит почти в три раза больше пассажиров.