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19:57 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанские банки разбаловали — эксперт

АСТАНА, 18 мая — Sputnik. Казахстанским банкам нужно учиться самостоятельности и улучшать менеджмент, считает член совета директоров БРК Марсия Фавале.

Источник: Sputniknews.kz

Она напомнила, что в годы глобального финансового кризиса Казахстан стал страной, где государство оказывало поддержку частному сектору и обеспечивало гарантии для инвесторов.

«Но сейчас ситуация абсолютно другая. Мы пришли к тому, что у нас плохое управление, плохой менеджмент, никакой ответственности. Поэтому теперь мы должны серьезно задуматься о повестке экономического устойчивого развития. Мы не можем позволить больше вреда, чем уже имеется. И Казахстану нужно здесь принимать более активную роль в закрытии каких-то банков, в наказании плохого менеджмента, пресечении плохого менеджмента, консолидировании каких-то частей, может быть даже применения серьезных каких-то наказаний», — сказала Марсия Фавале на Астанинском экономическом форуме.

Эксперт считает, что сделать финансовый сектор сильным может только самостоятельность банков.

«Если вы хотите, чтобы финансовый сектор усилился, банки должны уметь работать в одиночку. Если они не умеют быть сильными, не умеют управлять сами собой тогда они просто не могут жить дальше. Они не могут все время рассчитывать на государственную поддержку. И можно помогать им какими-то программами, но не прямым способом. Если вы хотите устойчивого развития, у вас должна быть хорошая финансовая система», — заключила представитель БРК.

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