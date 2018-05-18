Казахстанские банки разбаловали — эксперт

Источник: Sputniknews.kz

Она напомнила, что в годы глобального финансового кризиса Казахстан стал страной, где государство оказывало поддержку частному сектору и обеспечивало гарантии для инвесторов.

«Но сейчас ситуация абсолютно другая. Мы пришли к тому, что у нас плохое управление, плохой менеджмент, никакой ответственности. Поэтому теперь мы должны серьезно задуматься о повестке экономического устойчивого развития. Мы не можем позволить больше вреда, чем уже имеется. И Казахстану нужно здесь принимать более активную роль в закрытии каких-то банков, в наказании плохого менеджмента, пресечении плохого менеджмента, консолидировании каких-то частей, может быть даже применения серьезных каких-то наказаний», — сказала Марсия Фавале на Астанинском экономическом форуме.

Эксперт считает, что сделать финансовый сектор сильным может только самостоятельность банков.