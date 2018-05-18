Казахстанские банки разбаловали — эксперт
АСТАНА, 18 мая — Sputnik. Казахстанским банкам нужно учиться самостоятельности и улучшать менеджмент, считает член совета директоров БРК Марсия Фавале.
АСТАНА, 18 мая — Sputnik. Казахстанским банкам нужно учиться самостоятельности и улучшать менеджмент, считает член совета директоров БРК Марсия Фавале.
Она напомнила, что в годы глобального финансового кризиса Казахстан стал страной, где государство оказывало поддержку частному сектору и обеспечивало гарантии для инвесторов.
«Но сейчас ситуация абсолютно другая. Мы пришли к тому, что у нас плохое управление, плохой менеджмент, никакой ответственности. Поэтому теперь мы должны серьезно задуматься о повестке экономического устойчивого развития. Мы не можем позволить больше вреда, чем уже имеется. И Казахстану нужно здесь принимать более активную роль в закрытии
Эксперт считает, что сделать финансовый сектор сильным может только самостоятельность банков.
«Если вы хотите, чтобы финансовый сектор усилился, банки должны уметь работать в одиночку. Если они не умеют быть сильными, не умеют управлять сами собой тогда они просто не могут жить дальше. Они не могут все время рассчитывать на государственную поддержку. И можно помогать им