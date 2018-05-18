Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин с непониманием позиции Меркель высказался после встречи
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Фотограф превращает животы рожениц в произведения искусства
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
54-летний Джонни Депп сменил имидж
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Машина с солдатами НАТО взорвалась на украинском минном поле
Отец прыгнул из самолета до аварии, оставив сына
Российская plus-size модель потеряла юбку на красной дорожке
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
В Голландии будут бороться с массовым туризмом
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
15Замуж за принца
19:36 (мск), источник: Sputnik.by

Российскому бизнесу предложили зарабатывать на безвизе в Гродно

ГРОДНО, 18 мая — Sputnik, Инна Гришук. Вкладывать деньги в развитие Гродненской области, чтобы зарабатывать на возможностях безвизового режима, предложили российские и белорусские участники международной конференции, которая прошла в Гродненском университете имени Янки Купалы.

Источник: Sputnik.by

Участники круглого стола, где обсуждались возможности укрепления предпринимательских связей в рамках Союзного государства Беларуси и России, говорили о нескольких направлениях, которые могут заинтересовать российских бизнесменов. Обе связаны с новыми возможностями безвизового режима, который уже больше года действует на территории Гродненского района.

Читайте также
Беларусь и Китай планируют ввести безвизовый въезд на срок до 30 дней

Как пояснил замдиректора гродненского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Константин Кайков, сейчас Гродно активно рекламирует возможности безвизового режима. Российские бизнесмены могут инвестировать деньги в развитие туристических предложений для безвизовых туристов, которые активно приезжают в Гродно.

Один из ярких примеров российских инвестиций в туристическую сферу Гродненской области — строительство санатория «Альфа Радон» в Дятловском районе.

Кроме того, по словам Кайкова, Гродно может стать площадкой для деловых встреч, переговоров российских и европейских бизнесменов, которые могут приехать, воспользовавшись безвизовым режимом. Таким образом даже западный регион Беларуси может быть привлекателен для предпринимателей из России.

Замдиректора гродненского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Константин Кайков.

Спикера дополнила завсектором постсоветских исследований НИ ИМЭМО РАН имени Примакова Елена Кузьмина. Эксперт отметила, что туристическое направление слабо развито у всех стран Евразийского союза. В перспективе оно может стать хорошим драйвером развития интеграционных процессов. Чтобы эта сфера стала прибыльной, нужно заниматься развитием туристической инфраструктуры, в том числе путем создания совместных проектов.

По ее словам, хорошим примером создания туристической инфраструктуры может стать российский опыт развития туристического маршрута «Золотое кольцо».

Все новости региона
 Драчев возглавил Союз биатлонистов России
Мавроди 'отдохнул' и вернулся
Путин подписал указы о назначении нового правительства
В российские регионы внезапно вернулась зима (фото, видео)
Эпоха одноразовых вещей: почему все так быстро ломается
Турист сорвался с 40-метровой скалы в Австралии, делая селфи
Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в Риме
СМИ: восемь человек погибли при стрельбе в техасской школе
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Киселевич: Вижу позитив в поражении от канадцев! Защитник сборной России рассказал, как не смог перекрыть роковой пас Макдэвида, который привел к поражению наших
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь