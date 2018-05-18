Российскому бизнесу предложили зарабатывать на безвизе в Гродно

Источник: Sputnik.by

Участники круглого стола, где обсуждались возможности укрепления предпринимательских связей в рамках Союзного государства Беларуси и России, говорили о нескольких направлениях, которые могут заинтересовать российских бизнесменов. Обе связаны с новыми возможностями безвизового режима, который уже больше года действует на территории Гродненского района.

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Как пояснил замдиректора гродненского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Константин Кайков, сейчас Гродно активно рекламирует возможности безвизового режима. Российские бизнесмены могут инвестировать деньги в развитие туристических предложений для безвизовых туристов, которые активно приезжают в Гродно.

Один из ярких примеров российских инвестиций в туристическую сферу Гродненской области — строительство санатория «Альфа Радон» в Дятловском районе.

Кроме того, по словам Кайкова, Гродно может стать площадкой для деловых встреч, переговоров российских и европейских бизнесменов, которые могут приехать, воспользовавшись безвизовым режимом. Таким образом даже западный регион Беларуси может быть привлекателен для предпринимателей из России.

Замдиректора гродненского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Константин Кайков.

Спикера дополнила завсектором постсоветских исследований НИ ИМЭМО РАН имени Примакова Елена Кузьмина. Эксперт отметила, что туристическое направление слабо развито у всех стран Евразийского союза. В перспективе оно может стать хорошим драйвером развития интеграционных процессов. Чтобы эта сфера стала прибыльной, нужно заниматься развитием туристической инфраструктуры, в том числе путем создания совместных проектов.