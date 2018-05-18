Вексельберг обменялся активами с партнерами по «Ренове»

Источник: РИА "Новости"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU — Виктор Вексельберг, подпавший в начале апреля под американские санкции, произвел обмен активами с младшими партнерами по «Ренове», чтобы вывести из-под санкционных рисков швейцарские активы группы.

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«В связи с введением санкций Минфина США в отношении Виктора Вексельберга представители миноритарных акционеров “Реновы” Евгения Ольховика и Владимира Кремера выступили с предложением совершить обмен принадлежащих им долей в ряде инвестиций в совместные бизнесы группы на долю в швейцарском холдинге “Реновы” — компании Liwet Holding AG, владеющей пакетами акций высокотехнологичных концернов OC Oerlikon Corporation AG и Schmolz + Bickenbach AG», — говорится в сообщении Liwet.

Предложение было принято, в результате эффективная доля Кремера и Ольховика в Liwet выросла до 38,91%, что соответствует косвенной доле в Oerlikon и Schmolz + Bickenbach в 16,26% и 10,07% соответственно.

Кроме того, долю в Liwet получила структура, созданная в интересах нескольких топ-менеджеров «Реновы». В рамках мотивационной программы эта компания получила 16,63% Liwet, и, соответственно, контроль над 6,876% и 4,243% в швейцарских концернах.

Доля «Реновы», подпавшей под санкции вместе со своим основателем, в Liwet опустилась ниже контроля и теперь составляет 44,46%.

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И в Oerlikon, и в производителе спецсталей Schmolz + Bickenbach доля «Реновы» изначально была ниже контроля, и обе компании сразу заявляли, что оценивают возникающие риски, но автоматически санкции на них не распространяются. Намного сложнее ситуация была в производителе оборудования для ТЭКа Sulzer, где у «Реновы» на момент включения в SDN List было 63,42% акций, что автоматически делало компанию субъектом санкционного режима. К решению этой проблемы «Ренова» приступила сразу: уже 8 апреля Sulzer подписала обязывающее соглашение о выкупе у группы Вексельберга 5 млн своих акций. Получив лицензию OFAC, Sulzer закрыла сделку с «Реновой», чья доля в результате опустилась ниже контроля и теперь составляет 48,83%, и вышла из-под санкций.