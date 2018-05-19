Новые правила благоустройства примут в Нижнем Новгороде
Новые правила благоустройства намерены принять в Нижнем Новгороде. Планируется, что они станут гораздо более строгими по сравнению с ныне действующими.
Новые правила благоустройства намерены принять в Нижнем Новгороде. Планируется, что они станут гораздо более строгими по сравнению с ныне действующими.
Вступят в силу они уже в июне 2018 года. Об этом сообщает
— Ежегодно в Нижнем Новгороде выдается порядка 10 тысяч ордеров на производство различных работ по благоустройству, большая часть из которых так или иначе связана с дорожной сетью, — говорится в сообщении. — Однако нередко по окончании всех необходимых работ, благоустройство не выполняется.
Чтобы исправить ситуацию, в городе и планируется ввести новые правила благоустройства, которые должны наладить эту работу. Напомним, это не первая попытка реформировать эту сферу.
Не далее как этой весной в Советском районе Нижнего Новгорода стартовал проект «Именные ямы». С его помощью нижегородцы могут привлечь внимание городских властей к самым большим ямам на районных дорогах. В том случае, если подрядчик не исправит выявленные недочеты, колдобинам будет присвоено его имя.