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15:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Новые правила благоустройства примут в Нижнем Новгороде

Новые правила благоустройства намерены принять в Нижнем Новгороде. Планируется, что они станут гораздо более строгими по сравнению с ныне действующими.

Вступят в силу они уже в июне 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

— Ежегодно в Нижнем Новгороде выдается порядка 10 тысяч ордеров на производство различных работ по благоустройству, большая часть из которых так или иначе связана с дорожной сетью, — говорится в сообщении. — Однако нередко по окончании всех необходимых работ, благоустройство не выполняется.

Чтобы исправить ситуацию, в городе и планируется ввести новые правила благоустройства, которые должны наладить эту работу. Напомним, это не первая попытка реформировать эту сферу.

Не далее как этой весной в Советском районе Нижнего Новгорода стартовал проект «Именные ямы». С его помощью нижегородцы могут привлечь внимание городских властей к самым большим ямам на районных дорогах. В том случае, если подрядчик не исправит выявленные недочеты, колдобинам будет присвоено его имя.

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