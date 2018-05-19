Новые правила благоустройства примут в Нижнем Новгороде

Вступят в силу они уже в июне 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

— Ежегодно в Нижнем Новгороде выдается порядка 10 тысяч ордеров на производство различных работ по благоустройству, большая часть из которых так или иначе связана с дорожной сетью, — говорится в сообщении. — Однако нередко по окончании всех необходимых работ, благоустройство не выполняется.

Чтобы исправить ситуацию, в городе и планируется ввести новые правила благоустройства, которые должны наладить эту работу. Напомним, это не первая попытка реформировать эту сферу.