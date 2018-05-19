Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин с непониманием позиции Меркель высказался после встречи
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по питанию в школах и детских садах
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Образ дня: Ванесса Паради в сверкающем платье
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
США просят у РФ продать "Союз", чтобы выйти в космос - СМИ
Отец прыгнул из самолета до аварии, оставив сына
Посольство подтвердило: россиянина приговорили к казни в Ираке
14 самолетов-разведчиков засекли у границ России
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Фоторепортажи
12Путин открыл движение на Крымском мосту
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
11:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Молдове пенсии в три раза меньше, чем в Румынии

Сравним, как живут пенсионеры у нас и в соседней стране.

Источник: Комсомольская правда

Сравнительная статистика полезна. Поговорим о пенсионерах и пенсиях в Румынии и в Молдове, пишут vedomosti.md.

Читайте также
Последний этап валоризации пенсий проведут 1 ноября

Средняя зарплата по экономике:

В Румынии — 900 евро.

В Молдове — 314 евро.

Разница — в 3 раза.

Количество пенсионеров:

В Румынии — 4,684 миллиона, 23,7 процента от общего количество населения.

В Молдове — 714 тысячи, 20,1 процента от общего количество населения.

Средняя пенсия:

В Румынии — 232 евро.

В Молдове — 83,4 евро.

Разница — в 3 раза.

Количество пенсионеров по возрасту:

В Румынии — 3,532 миллиона, 17,9 процента от общего количество населения.

В Молдове — 532 тысячи, 15 процентов от общего количество населения.

Средняя пенсия пенсионеров по возрасту:

В Румынии — 264 евро.

В Молдове — 79,5 евро.

Разница — в 3,3 раза.

Количество пенсионеров-инвалидов:

В Румынии — 554 тысячи, 2,8 процента от общего количество населения.

В Молдове — 128 тысяч, 3,6 процента от общего количество населения.

Средняя пенсия:

В Румынии — 131 евро.

В Молдове — 62,5 евро.

Разница — в 2 раза.

Пенсии для пенсионеров инвалидов, по группам инвалидности:

В Румынии: 1 группа — 104 евро, 2 группа — 134 евро, 3 группа — 133 евро.

В Молдове: 1 группа — 78 евро, 2 группа — 67 евро, 3 группа — 38 евро.

Разница, соответственно: для 1 группы — в 1,33 раза, для 2 группы — в 2 раза, для 3 — в 3,5 раза.

В НКСС не могут объяснить, почему средняя пенсия для 1 группы на 25 процентов меньше средней по инвалидности. А для второй и третей групп на пару евро больше. Общий подход в Румынии при назначении инвалидности — потеря работоспособности как минимум на 50 процентов.

Все новости региона
 В Молдове пенсии в три раза меньше, чем в Румынии
Ренато Усатый снят с международного розыска по линии Интерпола
Крушение самолета на Кубе: что известно на данный момент
Какие разногласия могут возникнуть в новом правительстве
Порошенко рассказал о планах Украины на Крымский мост
Замуж за принца. Все бывшие принца Гарри и Меган Маркл
Странное зубастое «чудовище» выбросило на пляж в Мексике (фото)
В Москве аварийно сел Boeing с отказавшим двигателем
Эпоха одноразовых вещей: почему все так быстро ломается
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Воробьев должен остаться в сборной Илья Воробьев должен получить еще один шанс на посту наставника сборной России
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл — смотри вместе с «Леди» Мы знаем, что ты будешь делать сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь