В Молдове пенсии в три раза меньше, чем в Румынии

В НКСС не могут объяснить, почему средняя пенсия для 1 группы на 25 процентов меньше средней по инвалидности. А для второй и третей групп на пару евро больше. Общий подход в Румынии при назначении инвалидности — потеря работоспособности как минимум на 50 процентов.