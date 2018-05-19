В Молдове пенсии в три раза меньше, чем в Румынии
Сравним, как живут пенсионеры у нас и в соседней стране.
Сравним, как живут пенсионеры у нас и в соседней стране.
Сравнительная статистика полезна. Поговорим о пенсионерах и пенсиях в Румынии и в Молдове, пишут vedomosti.md.
Средняя зарплата по экономике:
В Румынии — 900 евро.
В Молдове — 314 евро.
Разница — в 3 раза.
Количество пенсионеров:
В Румынии — 4,684 миллиона, 23,7 процента от общего количество населения.
В Молдове — 714 тысячи, 20,1 процента от общего количество населения.
Средняя пенсия:
В Румынии — 232 евро.
В Молдове — 83,4 евро.
Разница — в 3 раза.
Количество пенсионеров по возрасту:
В Румынии — 3,532 миллиона, 17,9 процента от общего количество населения.
В Молдове — 532 тысячи, 15 процентов от общего количество населения.
Средняя пенсия пенсионеров по возрасту:
В Румынии — 264 евро.
В Молдове — 79,5 евро.
Разница — в 3,3 раза.
Количество пенсионеров-инвалидов:
В Румынии — 554 тысячи, 2,8 процента от общего количество населения.
В Молдове — 128 тысяч, 3,6 процента от общего количество населения.
Средняя пенсия:
В Румынии — 131 евро.
В Молдове — 62,5 евро.
Разница — в 2 раза.
Пенсии для пенсионеров инвалидов, по группам инвалидности:
В Румынии: 1 группа — 104 евро, 2 группа — 134 евро, 3 группа — 133 евро.
В Молдове: 1 группа — 78 евро, 2 группа — 67 евро, 3 группа — 38 евро.
Разница, соответственно: для 1 группы — в 1,33 раза, для 2 группы — в 2 раза, для 3 — в 3,5 раза.
В НКСС не могут объяснить, почему средняя пенсия для 1 группы на 25 процентов меньше средней по инвалидности. А для второй и третей групп на пару евро больше. Общий подход в Румынии при назначении инвалидности — потеря работоспособности как минимум на 50 процентов.