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11:19 (мск), источник: АиФ Челябинск

Министры Челябинской области рассказали о доходах за 2017 год

Главы министерств Челябинской области отчитались о доходах за 2017 год, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на документ, опубликованный правительством региона.

Наибольший доход среди министров задекларировал глава областного минкульта Алексей Бетехтин — 6,9 млн рублей. Согласно документу, в собственности у министра культуры также есть два земельных участка, жилой дом, квартира и автомобиль Hyundai Santa Fe. Чуть больше 6 млн рублей задекларировал первый заместитель министра физической культуры и спорта Челябинской области Олег Мухаметзянов. Сам министр спорта Леонид Одер задекларировал 2,3 млн, а также автомобиль Hyundai i 40.

Согласно отчёту, 4,5 млн рублей в минувшем году заработала министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина, 3,9 млн — министр общественной безопасности Евгений Савченко. По 3,2 млн задекларировали глава областного минфина Андрей Пшеницын и министр информационных технологий и связи Александр Козлов. В 2,8 млн свой доход оценил министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков, глава минобра Александр Кузнецов отчитался о доходах в 2,6 млн. Глава минстроя Виктор Тупикин и руководитель министерства тарифного регулирования Татьяна Кучиц заработали по 2,5 млн, по 2,3 млн задекларировали министр экономического развития области Сергей Смольников и министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик. Самый «скромный» годовой доход заявил глава областного минздрава Сергей Приколотин — 1,5 млн рублей.

Отметим, что по документу самый внушительный доход в минувшем году получил руководитель Постоянного представительства Челябинской области при Правительстве РФ Александр Шепилов, он задекларировал 13,4 млн рублей.

Напомним, ранее о своих доходах рассказали депутаты Госдумы, гордумы Челябинска, Законодательного собрания области и чиновники городской администрации.

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