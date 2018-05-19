Фермеры получат облегчённый доступ к воде для полива

«У нас рядом есть водоем, всего в десяти метрах. Теперь будет легче, смогу использовать воду не вступая в конфликт с владельцем. Сейчас мы не можем проводить ирригацию, есть некоторые проблемы. Нужно много документов», — cказал аграрий Константин Врабие.



По словам Константина, с использованием воды из озера урожай увеличится вдвое.



«Если мы сможем установить насос, я смогу использовать определенные удобрения для обогащения почвы, чтобы деревья лучше плодоносили. А это легче сделать, если есть вода», — сообщил Константин Врабие.



А Ефим Томояну из села Зырнешты Кагульского района владеет 300 гектарами земли. Он выращивает овощи и зерновые, и не понаслышке знает, как страдает урожай от засухи. В Зырнештах уже построили восемь ирригационных станций, которые качают воду из реки Прут. Но для того, чтобы обеспечить необходимый объём воды, нужно ещё две.



«В этом году я уже поливал овощи. У меня четыре гектара помидоров. На гектар ушло 250 кубометров воды. Овощи хорошие, я доволен. В случае засухи мы гарантировано можем поливать 80% участков. Остаётся еще 20%, как раз те две станции, которые еще не построили», — отметил Еаграрий Ефим Томояну.



Согласно внесенным кабмином поправкам, фермеры также смогут бесплатно использовать дренажные системы. А владельцев водоёмов, которые запретят аграриям использовать воду, будут штрафовать.



«Мэрии сдают озера в аренду, а сельхозпроизводители не могут использовать эту воду. Владельцев не обязывают создавать фермерам условия для ирригации земель. Мы предложили повысить штрафы, иначе мы не сможем на них воздействовать», — cказал министр сельского хозяйства и регионального развития Ливиу Волконович.



Физическим лицам грозят штрафы до трёх тысяч леев, юридическим — до 25.