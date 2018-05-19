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11:22 (мск), источник: Publika.md

Фермеры получат облегчённый доступ к воде для полива

Аграрии приветствуют решение правительства облегчить им доступ к поверхностным водам.

Источник: Publika.md

Кроме того, им разрешат устанавливать водозаборы у рек и озёр, и сократят число разрешительных документов.

Константин Врабие из села Бульбоака Новоаненского района владеет яблоневым садом и виноградником. После вступления закона в силу, он сможет поливать участки водой из ближайшего озера.

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«У нас рядом есть водоем, всего в десяти метрах. Теперь будет легче, смогу использовать воду не вступая в конфликт с владельцем. Сейчас мы не можем проводить ирригацию, есть некоторые проблемы. Нужно много документов», — cказал аграрий Константин Врабие.

По словам Константина, с использованием воды из озера урожай увеличится вдвое.

«Если мы сможем установить насос, я смогу использовать определенные удобрения для обогащения почвы, чтобы деревья лучше плодоносили. А это легче сделать, если есть вода», — сообщил Константин Врабие.

А Ефим Томояну из села Зырнешты Кагульского района владеет 300 гектарами земли. Он выращивает овощи и зерновые, и не понаслышке знает, как страдает урожай от засухи. В Зырнештах уже построили восемь ирригационных станций, которые качают воду из реки Прут. Но для того, чтобы обеспечить необходимый объём воды, нужно ещё две.

«В этом году я уже поливал овощи. У меня четыре гектара помидоров. На гектар ушло 250 кубометров воды. Овощи хорошие, я доволен. В случае засухи мы гарантировано можем поливать 80% участков. Остаётся еще 20%, как раз те две станции, которые еще не построили», — отметил Еаграрий Ефим Томояну.

Согласно внесенным кабмином поправкам, фермеры также смогут бесплатно использовать дренажные системы. А владельцев водоёмов, которые запретят аграриям использовать воду, будут штрафовать.

«Мэрии сдают озера в аренду, а сельхозпроизводители не могут использовать эту воду. Владельцев не обязывают создавать фермерам условия для ирригации земель. Мы предложили повысить штрафы, иначе мы не сможем на них воздействовать», — cказал министр сельского хозяйства и регионального развития Ливиу Волконович.

Физическим лицам грозят штрафы до трёх тысяч леев, юридическим — до 25.

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