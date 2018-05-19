Медицина, культура, образование: на что идут бюджетные деньги в Крыму

Источник: РИА "Новости"

«Если в прошлом году за 4 месяца наши расходы составили почти 31,9 миллиардов, то в этом году это уже более 37 миллиардов рублей, то есть на 5 миллиардов больше. При этом годовые назначения выполнены на 21,4%», — цитирует ее пресс-служба Минфина.

По данным Кивико, большая часть расходов (19,5 млрд рублей) пришлась на финансирование отраслей социальной сферы. Так, на соцполитику было направлено 7,9 млрд рублей, на сферу образования — 7,2 млрд рублей, на здравоохранение — почти 3 млрд рублей, культуру и кинематографию — более 1 млрд рублей.

Кроме того, добавила министр, на развитие отраслей экономики Крыма было направлено 15,1 млрд рублей, на ЖКХ — 1,3 млрд рублей, на обеспечение нацбезопасности и правоохранительной деятельности — 290,5 млн рублей.