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14:30 (мск), источник: РИА Крым

Медицина, культура, образование: на что идут бюджетные деньги в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости Крым. За первые четыре месяца года расходы бюджета Республики Крым превысили 37 млрд рублей — это на 16,6% больше, чем было за аналогичный период прошлого года, сообщила министр финансов РК Ирина Кивико.

Источник: РИА "Новости"

«Если в прошлом году за 4 месяца наши расходы составили почти 31,9 миллиардов, то в этом году это уже более 37 миллиардов рублей, то есть на 5 миллиардов больше. При этом годовые назначения выполнены на 21,4%», — цитирует ее пресс-служба Минфина.

По данным Кивико, большая часть расходов (19,5 млрд рублей) пришлась на финансирование отраслей социальной сферы. Так, на соцполитику было направлено 7,9 млрд рублей, на сферу образования — 7,2 млрд рублей, на здравоохранение — почти 3 млрд рублей, культуру и кинематографию — более 1 млрд рублей.

Кроме того, добавила министр, на развитие отраслей экономики Крыма было направлено 15,1 млрд рублей, на ЖКХ — 1,3 млрд рублей, на обеспечение нацбезопасности и правоохранительной деятельности — 290,5 млн рублей.

«В целом бюджет у нас социальный. Более 50% бюджета — это статьи социальной направленности: образование, здравоохранение, социальная политика, то есть поддержка ветеранов, инвалидов и других категорий граждан, которые в этом нуждаются», — констатировала глава ведомства.

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