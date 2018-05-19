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14:41 (мск), источник: Кубань 24

Кондратьев: ремесленники Кубани смогут продавать свои товары по дороге к Крымскому мосту

В Краснодаре 19 мая открылась ежегодная выставка-ярмарка кубанских народных промыслов и сельского туризма «АгроТУР».

«Я с большим удовольствием приезжаю на выставку “АгроТУР”. В том, что вы делаете, чувствуется душа Кубани и России. Бизнесом назвать то, что вы делаете, невозможно. Этот товар не приносит сверхприбыль, но он дорогого стоит. Вы даете нам эмоции, сохраняете культуру и возвращаете к традициям», — заявил Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что край стремится поддерживать такой бизнес. На предприятия распространяются все существующие в регионе меры поддержки предпринимательства. Это касается и Фонда микрофинсирования, и Гарантийного фонда. В этом году увеличены гранты победителям конкурса на лучший объект сельского туризма.

По словам Кондратьева, новые возможности для развития агротуризма в регионе даст проект «Золотое кольцо Боспорского царства». В него включат не только археологические памятники, но и современные объекты агротуризма.

Также губернатор заметил, что новые перспективы дает и открывшийся Крымский мост.

«Я уже дал поручение главам муниципалитетов, чтобы по дороге к Крымскому мосту были организованы площадки, где вы сможете реализовывать свою продукцию», — подчеркнул глава региона.

Член Совета Федерации Владимир Бекетов отметил, что объединить на Соборной площади всех было правильной идеей. Он поблагодарил губернатора и глав муниципалитетов за поддержку ремесленной деятельности и агротуризма.

«Сегодня продукция ремесленников пользуется большим спросом. Я думаю, что будет совершенно правильно, если в каждой курортной местности появится магазин, в котором будут продавать сувенирную продукцию, произведенную руками мастеров Кубани», — отметил он.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил повышение спроса на сельский туризм и продукцию местных мастеров.

«“АгроТУР” начинался с малого — четыре года назад здесь было не более 20 участников. Сегодня здесь яблоку негде упасть. Агротуризм объединяет лучших мастеров промысла с представителями аграрного туризма. Уверен, “Агротур” поможет еще лучше узнать традиции и обычаи Кубани», — сказал он.

В этом году в выставке принимают участие около 400 мастеров народных ремесел, представители около 90 объектов сельского туризма края, учащиеся и преподаватели вузов. Также на выставку-ярмарку приглашены свыше 500 туроператоров и турагентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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