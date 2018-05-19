Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстония меняет позицию по РФ, чтобы избежать ошибок Украины - СМИ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по питанию в школах и детских садах
Эффектная коммунальная авария в Барнауле (видео)
Российская plus-size модель потеряла юбку на красной дорожке
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Возвращение моряков в Крым поставит крест на Порошенко - СМИ
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
«Ну что она врет?»: Нагиев посмеялся над Бузовой
Судья угомонила истерику Волочковой одной фразой
Посольство подтвердило: россиянина приговорили к казни в Ираке
14 самолетов-разведчиков засекли у границ России
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
14:32 (мск), источник: Sputnik

Инсулин в Узбекистане станет доступнее

Президент дал ряд поручений по вводу в строй фармацевтических предприятий, которые, в частности, будут производить инсулин.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел несколько видеоселекторных совещаний по развитию фармацевтической отрасли, локализации импортных лекарственных средств.

Читайте также
Президент Узбекистана: смех женщины — счастье семьи

В соответствии с данными по их итогам поручениям на местах вводятся в строй фармацевтические предприятия.

В их числе — заработавшее в селе Хортум Андижанской области ООО «Zamin Bio Health». Этот завод способен производить в год 10 миллионов флаконов инсулина.

Данный препарат, применяемый в лечении сахарного диабета, завозился в нашу страну из-за рубежа. С вводом завода в строй сократится импорт данного лекарства, будет сэкономлена валюта. Самое важное — инсулин станет доступнее.

Так, если сейчас цена за один флакон инсулина на рынке составляет 36 тысяч сумов, новый завод способен поставлять препарат по 20 тысяч сумов.

«Это вопрос, имеющий очень актуальное значение. Без доступа к инсулину жизнь больного может оказаться под угрозой, он никогда не будет доволен нами. Необходимо снизить цену на такие жизненно важные лекарства и обеспечить своевременную поставку на места. Необходимо сделать так, чтобы люди ощутили эффект от нового производства», — отметил Мирзиёев.

Президент дал поручения по государственной поддержке отечественных производителей в их становлении и закреплении на рынке, содействии им в регистрации лекарственных субстанций.

Все новости региона
 Иногда они возвращаются: директор автосалона в Ташкенте задержан за 'шапку'
Шавкат Мирзиёев рассказал, что поможет прокормить население Андижана
В Тегеране пригрозили возобновить обогащение урана до 20%
Порошенко рассказал о планах Украины на Крымский мост
Виктория Бекхэм нарушила традицию на свадьбе принца Гарри
Почему хамон такой дорогой?
Сумасшедшие фанаты: как люди смотрят королевскую свадьбу (фото)
Как женились русские цари и почему они были счастливее Виндзоров
Замуж за принца. Почему Меган Маркл не стала принцессой
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
ФХР хочет сохранить нынешний тренерский штаб сборной России В апреле Олег Знарок покинул пост главного тренера российской сборной, и. о. главного тренера команды был назначен Илья Воробьев
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Мы знаем, чем ты займешься сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь