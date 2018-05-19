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15:25 (мск), источник: РИА Крым

Все в очередь: туроператоры создали экскурсионные маршруты на Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости Крым. Спустя несколько дней после запуска движения автомобилей по Крымскому мосту в интернете начали появляться объявления с предложением посетить транспортный переход в качестве экскурсионного объекта.

Источник: РИА "Новости"

Ряд туроператоров полуострова отметили повышенный интерес крымчан и туристов к таким экскурсиям и планируют сделать их регулярными. Сайт РИА Новости Крым выяснил, сколько стоит посмотреть на мост.

Вокруг Крыма и Тамани за два дня

Первые экскурсии для крымчан и гостей курорта по мосту через Керченский пролив туроператоры готовят к началу июня. Некоторые компании предлагают короткие экскурсии на 4−5 часов с проездом по мосту, другие — путевки выходного дня с посещением достопримечательностей в Крыму и Краснодарскомкрае. Например, одна из компаний проведет двухдневную экскурсию через мост с заездом на туристический комплекс казачьей станицы «Атамань» на Таманском полуострове уже 11 июня. В первой поездке примет участие 54 человека, часть из которых — представители турбизнеса, которые намерены распространять данный маршрут среди туристов.

«Мы выезжаем из Симферополя рано утром. К двум часам приезжаем в поселок Мысовое Ленинского района и останавливаемся в пансионате “Прибой”. После обеда идем на четырехчасовую пешеходную экскурсию по Казантипскому заповеднику. Утром выезжаем в Керчь, проезжаем по мосту и направляемся в этнографическую деревню Атамань на Таманском полуострове. Там нас ожидает театрализованное обрядовое представление, где отдыхающие будут участвовать в казацкой свадьбе. К вечеру вернемся в Крым», — рассказала директор компании Ирина Полянская.

Стоимость экскурсии составит 3,9 тыс рублей. Организаторы планируют проводить такие поездки не реже раза в месяц.

Одно из феодосийских турбюро намерено проводить еженедельные поездки по Крымскому мосту, так как заявок от туристов за последнее время поступило немало. Только за последние два дня в организацию обратились 10 человек, изъявивших желание увидеть новый инфраструктурный объект.

«Желающие есть, только экскурсию еще не сформировали. Кроме моста, планируем показывать в Керчи гору Митридат с развалинами древнего города Пантикапей, набережную самой Керчи с заходом в храм Святого Иоанна Предтечи. Что будем показывать на материковой стороне, пока не знаем», — поделилась планами менеджер по туризму компании Татьяна Чиканова.

В турбюро рассказали, что еще до открытия мостового перехода объект был интересен туристам. Так, например, в прошлом году организовывались морские прогулки в районе строительства.

Еще одна компания разместила объявления в соцсетях и зовет всех желающих на первую экскурсию, которая запланирована на 11 июня. Туроператор обещает за 1,5 тыс. рублей показать отдыхающим Аджимушкайские каменоломни, Царский курган и гору Митридат в Керчи.

В то же время севастопольский туроператор рассчитывает на большой интерес россиян к Крымскому мосту, и с июня будет предлагать туристам новую экскурсию, правда без передвижения по мостовой части.

«Мы собираемся организовывать такие экскурсии с июня. Это будет однодневная обзорная экскурсия в Керчи с подъездом к мосту. Эти экскурсии будут предлагаться туристам дополнительно. Они не включаются в пакет», — отметил директор фирмы Андрей Пылов.

Подождем еще немного

Все же не все компании торопятся заработать на новом инфраструктурном объекте. В Краснодарском крае туристические фирмы еще не получали подобных предложений от туроператоров региона. Да и в Крыму далеко не все компании считают своевременным пускать новые маршруты через мост. Так, в пресс-службе одного из туроператоров считают, что говорить об организации подобных поездок до открытия федеральной трассы «Таврида» рано.

«В ближайшее время мы не планируем организовывать автобусные экскурсии через Крымский мост. Существуют определенные опасения, что до открытия новой федеральной трассы “Таврида” автомобильное движение в Крым будет затруднено. Однако когда движение стабилизируется, в Крым могут быть возобновлены автобусные туры российских туроператоров, которые были прекращены в 2014 году в силу внешнеполитических причин», — рассказали в пресс-службе организации.

Крымский мост стал самым длинным в России, его протяженность составляет 19 км. Транспортный переход торжественно открыли 15 мая. В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин — он сел за руль КамАЗа и возглавил колонну грузовой техники, которая первой проехала по мосту.

С 16 мая по нему запустили рабочее движение легковых автомобилей и автобусов. Грузовики поедут по мосту осенью 2018 года, а поезда — в 2019-ом.

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