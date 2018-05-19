Над Екатеринбургом ограничат полеты на время ЧМ-2018
В 11 городах России, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, установят ограничения на полеты во время проведения мундиаля. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
В 11 городах России, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, установят ограничения на полеты во время проведения мундиаля. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
Как следует из заявления ведомства, во время ЧМ-2018 будут запрещены полеты над базами отдыха команд и тренировочными площадками. Под ограничения подпадают как пилотируемые воздушные суда, так и дроны. Запрет будет действовать с 1 июня 2018 года по 17 июля 2018 года. Санкции за нарушения особой зоны в Росавиации не уточнили.
Для проведения полетов в запретной зоне необходимо подавать заявку в центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД).
Напомним, что матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве,