Над Екатеринбургом ограничат полеты на время ЧМ-2018

Как следует из заявления ведомства, во время ЧМ-2018 будут запрещены полеты над базами отдыха команд и тренировочными площадками. Под ограничения подпадают как пилотируемые воздушные суда, так и дроны. Запрет будет действовать с 1 июня 2018 года по 17 июля 2018 года. Санкции за нарушения особой зоны в Росавиации не уточнили.