Дворкович назвал арену «Санкт-Петербург» лучшим стадионом

«Петербург — второй по значимости с точки зрения матчей город чемпионата мира. В Москве пройдут матч открытия и финал, но, тем не менее, в
Касаясь подготовки к турниру, председатель оргкомитета сказал, что по графику все фактически готово.
«У нас есть определенный перечень работ, который необходимо завершить до 25 мая, 1 июня и ко 2 июня все стадионы должны быть переданы в пользование оргкомитету от строителей и местных властей. Вы видите, что благоустройство идет везде. Безопасность обеспечивается уже в полной мере, открываются последние транспортные объекты. Мы уверены в полной готовности к ЧМ», — добавил Дворкович.