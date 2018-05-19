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15:52 (мск), источник: ТАСС

Дворкович назвал арену «Санкт-Петербург» лучшим стадионом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Председатель оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу «Россия-2018» Аркадий Дворкович назвал арену «Санкт-Петербург» на Крестовском острове Северной столицы лучшим стадионом.

Источник: ТАСС

«Петербург — второй по значимости с точки зрения матчей город чемпионата мира. В Москве пройдут матч открытия и финал, но, тем не менее, в Санкт-Петербурге будет несколько знаковых игр, в том числе, игра сборной России. Здесь, я считаю, лучший стадион. Он более современный и с точки зрения вместимости самый большой», — сказал Дворкович журналистам.

Касаясь подготовки к турниру, председатель оргкомитета сказал, что по графику все фактически готово.

«У нас есть определенный перечень работ, который необходимо завершить до 25 мая, 1 июня и ко 2 июня все стадионы должны быть переданы в пользование оргкомитету от строителей и местных властей. Вы видите, что благоустройство идет везде. Безопасность обеспечивается уже в полной мере, открываются последние транспортные объекты. Мы уверены в полной готовности к ЧМ», — добавил Дворкович.

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