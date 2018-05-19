В небе над Сочи ограничат полеты

Ограничения коснутся как пилотов воздушных судов, так и тех, кто управляет беспилотными летательными аппаратами.

Для использования воздушного пространства (за исключением разрешенной деятельности) в таких зонах понадобится специальное разрешение регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности. Его можно получить через соответствующий центр Единой системы организации воздушного движения РФ, говорится на сайте Росавиации.

Аналогичные ограничения действовали в Сочи в июле прошлого года, когда курорт принимал матчи Кубка Конфедераций. Они касались зоны в радиусе 110 км (до высоты 8100 метров) от стадиона «Фишт». При этом ограничения тогда не затронули транзитные полеты воздушных судов гражданской и государственной авиации, а также работу аэропорта.