Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кремль отреагировал на предложение Порошенко о встрече
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Российская plus-size модель потеряла юбку на красной дорожке
Почему так грустно жить без сексаИстория мужчины, который рассказал о том, что у него до 37 лет было секса, вызвала множество откликов
Армения предъявляет новые требования к РФ по Кавказу
Россия предъявила претензии Казахстану
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Порошенко может ввести в Крыму "особый режим" - СМИ
"Все с ней спали": откровения работника Волочковой
Российская plus-size модель потеряла юбку на красной дорожке
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
15Замуж за принца
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
16:29 (мск), источник: Вести Сочи

В небе над Сочи ограничат полеты

С 1 июня по 17 июля в воздушном пространстве над городами, принимающими матчи футбольного ЧМ-2018, а также над базами отдыха команд и тренировочными площадками будут установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов.

Источник: Вести Сочи

Ограничения коснутся как пилотов воздушных судов, так и тех, кто управляет беспилотными летательными аппаратами.

Для использования воздушного пространства (за исключением разрешенной деятельности) в таких зонах понадобится специальное разрешение регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности. Его можно получить через соответствующий центр Единой системы организации воздушного движения РФ, говорится на сайте Росавиации.

Аналогичные ограничения действовали в Сочи в июле прошлого года, когда курорт принимал матчи Кубка Конфедераций. Они касались зоны в радиусе 110 км (до высоты 8100 метров) от стадиона «Фишт». При этом ограничения тогда не затронули транзитные полеты воздушных судов гражданской и государственной авиации, а также работу аэропорта.

Все новости региона
Принц Гарри женился на Меган Маркл
Порошенко рассказал о планах Украины на Крымский мост
Виктория Бекхэм нарушила традицию на свадьбе принца Гарри
Кадыров рассказал о попытке захвата прихожан церкви в Грозном
Почему хамон такой дорогой?
Знарку предложили вернуться в сборную России
Как женились русские цари и почему они были счастливее Виндзоров
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
ФХР хочет сохранить нынешний тренерский штаб сборной России В апреле Олег Знарок покинул пост главного тренера российской сборной, и. о. главного тренера команды был назначен Илья Воробьев
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Мы знаем, чем ты займешься сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь