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15:37 (мск), источник: БЕЛТА

Китайская фармацевтическая компания Humanwell готова построить в Беларуси завод

19 мая, Ичан /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Китайская фармацевтическая компания Humanwell намерена воспользоваться преимуществами единого рынка лекарств ЕАЭС и построить в Беларуси завод. Об этом руководство компании заявило сегодня во время встречи с белорусской делегацией, которая участвует в международном семинаре «Один пояс, один путь. Знакомство с Хубэем», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА
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Белорусская делегация, в составе которой представитель администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», сегодня посетила офис Humanwell. Гости ознакомились с деятельностью этой крупной фармацевтической кампании, которая расположенна в городе Ичан провинции Хубэй. Humanwell поставляет лекарства в несколько десятков стран мира и постоянно расширяет выходы на международные рынки.

Три года назад руководство Humanwell побывало в Минске и заключило меморандум о сотрудничестве с «Великим камнем». Китайская компания тщательно изучала перспективы рынка с прицелом на строительство в парке нового предприятия. И вот теперь фармацевтическая компания намерена приступить к обсуждению с белорусской стороной более детальных планов сотрудничества.

Международный семинар «Один пояс, один путь. Знакомство с Хубэем» как раз призван активизировать белорусско-китайские экономические связи по самым различным направлениям реализации концепции «Один пояс, один путь». Белорусская сторона на семинаре презентовала инвестиционный и экономический потенциал страны и Брестской области, а также «Великого камня», что вызвало большой интерес китайских компаний. Всего в мероприятии участвует около 100 предприятий и компаний провинции Хубэй, представляющих различные направления деятельности.

Провинция Хубэй и Брестская область развивают давние побратимские связи.

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