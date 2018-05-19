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16:26 (мск), источник: Ежедневник.by

Белорусским молоком вместо Ткачева займется сын секретаря российского Совбеза

Председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совбеза Николая Патрушева, стал новым министром сельского хозяйства, сменив на этом посту Александра Ткачева.

Источник: Ежедневник.by

Владимир Путин в пятницу назначил главой Минсельхоза Дмитрия Патрушева — сына секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и нынешнего председателя правления Россельхозбанка (РСХБ).

На посту главы Минсельхоза Дмитрий Патрушев сменил Александра Ткачева, работавшего в этой должности с апреля 2015 года. В бытность министром Александр Ткачев проявил себя активным протекционистом: он не раз выступал за продление действующего с августа 2014 года продуктового эмбарго, поддерживал запрет на импорт овощей и фруктов из Турции, обвинял Беларусь в реэкспорте санкционных продуктов и был сторонником запрета на использование при производстве российского вина импортного виноматериала.

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Глава Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что господин Ткачев хорошо знал сельское хозяйство и собрал сильную команду. Так, именно при нем началась переориентация российского АПК на экспорт, говорит эксперт. Александр Ткачев существенно улучшил защиту внутреннего рынка и активизировал продвижение российских продуктов, согласен глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В результате, указывает он, объем агроэкспорта в 2017 году достиг рекордных 21 млрд долларов. Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов добавляет, что при Александре Ткачеве заработали механизмы возмещения CAPEX и льготного кредитования.

Это позволило молочной отрасли выйти в плюс по производству, показывать неплохую доходность. Темпы строительства теплиц при экс-министре достигли рекордных 250 га в год, в том числе за счет субсидирования 20% CAPEX, вторит исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. В итоге, по его словам, Россия смогла полностью обеспечить себя огурцами и в перспективе одного года — двух лет закроет потребность в томатах.

Как уже заявил господин Патрушев, основными задачами Минсельхоза при нем также будут обеспечение продовольственной безопасности страны, повышение экономической эффективности в сельском хозяйстве и увеличение экспорта. По мнению господина Юшина, Дмитрий Патрушев хорошо знает состояние российского АПК и, благодаря работе в РСХБ, понимает финансовое положение как отраслей в целом, так и бизнеса. «Он пришел из бизнеса, прекрасно понимает стратегические и текущие задачи и возможности для развития АПК», — соглашается гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов. Источник «Ъ» в отрасли обращает внимание на то, что господин Патрушев — довольно закрытая фигура и знаком, видимо, только тем участникам рынка, которые работали с РСХБ.

От нового руководителя Минсельхоза Сергей Юшин ждет продолжения борьбы с африканской чумой свиней и другими опасными болезнями животных, которые являются основным препятствием для выхода российской продукции на новые рынки. Господин Белов напоминает, что нерешенными остаются вопросы с поставками молочной продукции из Беларуси, ценовым регулированием внутреннего рынка и фальсификатом, наличие которого отрицательно сказывается на спросе. Господин Глушков считает, что Минсельхозу стоит уделить больше внимания развитию системы оптово-распределительных центров, хранилищ и перерабатывающим мощностям. Без этого, предупреждает он, будет невозможно выполнить новый «майский указ» президента по наращиванию несырьевого экспорта до 250 млрд долларов.

Опрошенные «Ъ» участники рынка полагают, что из Минсельхоза уйдут и некоторые бывшие замы господина Ткачева, включая первого замминистра Джамбулата Хатуова. Представитель Минсельхоза на вопрос об изменениях в руководстве не ответил. Источники «Ъ» полагают, что новым местом работы господина Ткачева может стать пост полпреда по Южному федеральному округу (сегодня его занимает Владимир Устинов). «Решение уже фактически принято», — утверждает один из источников.

Связи с сельским хозяйством у Александра Ткачева останутся. Его семье принадлежит один из крупнейших российских агрохолдингов — Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева (занимается растениеводством, птицеводством, свиноводством, мясным и молочным скотоводством, переработкой и др.). В 2017 году Агрокомплекс имени Ткачева получил 46,7 млрд руб. выручки и с 640 тыс. га стал четвертым землевладельцем в России по рейтингу BEFL, пишет «Коммерсант».

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