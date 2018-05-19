МТЗ провел показательные испытания самого мощного трактора

«Сельское хозяйство сегодня — это бизнес, а не социальный проект, оно должно жить без госдотаций, зарабатывать деньги, чтобы затем вкладывать в свое развитие и еще иметь средства на поддержку инфраструктуры территории, на которой живут его работники, — отметил председатель Витебского облисполкома Николая Шерстнев. — Нужно кардинально технически перевооружить село. Всю нагрузку на себя должна взять высокопроизводительная техника, управляемая грамотными, мотивированными людьми, нужно внедрять современные технологии. Только так мы снизим затраты на единицу продукции, сделав ее конкурентоспособной, нарастим объемы, загрузим все виды переработки. И в итоге получим желаемую прибыль».