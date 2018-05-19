Котлеты для гамбургеров по мировым стандартам начнут производить в Казахстане

Источник: Kazinform

На сегодня крупнейшие мировые бренды фастфуда прочно вошли в жизнь казахстанцев. Однако, для фирменных гамбургеров они используют ингредиенты, изготовленные на пищевых предприятиях соседней России.

Совсем скоро в Казахстане появится свой мясокомбинат «KAZAK-BEEF», который будет выпускать мясную продукцию из отечественного сырья по мировым стандартам, в том числе котлеты для гамбургеров.

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Договор о начале строительства этого завода был заключен на Global Challenge Summit-2018 в Астане, а спустя пару дней на земельном участке недалеко от села Караой в Алматинской области общей площадью 60 гектаров, выделенном под строительство мясоперерабатывающего комплекса, состоялось подписание Дорожной карты реализации проекта между представителями Министерства сельского хозяйства РК, Мясным союзом Казахстана и инвестором, итальянской транснациональной компанией полного цикла пищевого производства Inalca Eurasia (совместное предприятие Cremonini Group и Twoford), доселе занимавшейся в нашей стране дистрибуцией. Эти договоренности подтверждают, что откормочные площадки и крестьянские хозяйства области будут обеспечены стабильным закупом продукции после строительства и запуска мясокомбината, а инвестор будет уверен, что не будет простоя после ввода в эксплуатацию.

Мясокомбинат с ежедневной мощностью забоя 700 голов будет включать в себя полный технологический цикл разделки туш и переработки мяса, производства готовых мясных продуктов, а также переработку рогов, копыт, шкур и внутренностей. Общая стоимость проекта — более 15 млрд тенге, бюджет сформирован за счет долгового финансирования и собственных средств компании.

«В первую очередь, этот мясокомбинат даст Казахстану промышленный объем. В мире большая конкуренция, все снижают себестоимость продукции. Важно снижать затраты на продукцию, чтобы вся цепочка производства мяса зарабатывала больше и в первую очередь — сельхозтоваропроизводители. Условно мы можем продать одну корову за 300−500 тыс тенге, а через переработку, когда в ход идет не только мясо, а перерабатываются внутренности, голова, уши, копыта, рога, это дает добавленную стоимость, можно получить дополнительную прибыль и за счет закупочной цены распределить ее по всей цепочке. И у наших товаропроизводителей появляется налаженный рынок сбыта, и он здесь, рядом. Мощностей предприятия хватит для насыщения внутреннего рынка», — первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев.

По проекту мясокомбинат будет сдан в эксплуатацию в 2020 году, и в первый год своей деятельности выпустит 12 тыс тонн мяса. В течение 6 лет после начала работы мясокомбинат должен достичь максимума проектной мощности — 23 тыс тонн говядины в год (или 120−30 тыс голов в год), в основном продавая обваленную говядину (заднюю и переднюю четверти) как в Казахстане, так и в соседних России и Китае.

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«Этот объект — часть отраслевой программы развития мясного скотоводства в Казахстане на 10 лет до 2027 года. По сути идет речь о кластерном развитии, создании цепочки. Сегодня у нас 30 откормочных площадок, мы планируем их число с поголовьем 3 тыс голов и более довести до 100 единиц. Возле каждой откормочной площадки будут сосредоточены сотни фермеров, которые имеют конкретные партнерские экономически выгодные отношения с этими откормочными площадками. Задача фермера — поставлять молодняк на откорм, за это они будут получать деньги. Далее уже откормочная площадка доводит до кондиционного веса поголовье и передает на мясокомбинат на убой. Отпадает необходимость в натуральном хозяйстве, в кустарных убойных пунктах, запускается безопасный конвейер производства мясной продукции, где каждый будет играть свою роль. Переговоры с итальянскими инвесторами шли много лет, они давали свое видение, свой опыт, это повлияло на подход, заложенный в нашей программе. Сейчас при поддержке Правительства идет работа по созданию мясных кластеров по всем регионам, где есть пастбища и предприниматели», — пояснил вице-министр.

По данным Министерства сельского хозяйства, предубойная мощность откормочных площадок в этом регионе составит 10 тыс голов скота единовременного содержания.