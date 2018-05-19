Президент Украины раскритиковал «Северный поток-2»

Господин Порошенко уверен, что «это всегда было идеологией российской энергетической политики» и пока «Кремль не начнет уважать международный закон и порядок», нет оснований считать иначе. Об этом он написал в авторской статье для газеты Frankfurter allgemeine Zeitung.
При этом президент Украины считает, что надежность «Газпрома» «уже значительно скомпрометирована». Он подчеркнул, что «как только “Северный поток-2” будет наполнен российским газом, Кремль не будет воздерживаться от еще более жестокого наступления на общеевропейские ценности». «Инвестиции в Nord Stream 2 являются вкладом в распад Европы. Европа действительно нуждается в другом трубопроводе из России?» — отметил Петр Порошенко.
Власти Германии выдали разрешение на строительство «Северного потока-2» 31 января 2018 года. Оператор проекта Nord Stream 2 AG уже начал подготовительные работы на морском участке. В то же время власти США усиливают давление на Германию в вопросе прокладки газопровода. По их мнению, труба может использоваться Россией для установки разведывательного оборудования в акватории Балтийского моря.
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