Президент Украины раскритиковал «Северный поток-2»

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Господин Порошенко уверен, что «это всегда было идеологией российской энергетической политики» и пока «Кремль не начнет уважать международный закон и порядок», нет оснований считать иначе. Об этом он написал в авторской статье для газеты Frankfurter allgemeine Zeitung.

При этом президент Украины считает, что надежность «Газпрома» «уже значительно скомпрометирована». Он подчеркнул, что «как только “Северный поток-2” будет наполнен российским газом, Кремль не будет воздерживаться от еще более жестокого наступления на общеевропейские ценности». «Инвестиции в Nord Stream 2 являются вкладом в распад Европы. Европа действительно нуждается в другом трубопроводе из России?» — отметил Петр Порошенко.