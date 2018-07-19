Бизнесмены попросили Минтруд разрешить увольнения за утрату доверия

По словам Баснака, сейчас норма об увольнении в связи с утратой доверия применяется только для госслужащих. В законе четко установлены причины утраты доверия: нарушение налагаемых запретов (коммерческая деятельность, участие в иностранных НКО, счета в зарубежных банках), непредставление сведений о доходах или расходах, а также непринятие мер для урегулирования конфликта интересов.
Представители бизнес-сообщества обратились в министерство с предложением распространить это правило и на коммерческие компании.
«Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний», — отметил Баснак, добавив, что вопрос находится на стадии обсуждения.