Бизнесмены попросили Минтруд разрешить увольнения за утрату доверия

По словам Баснака, сейчас норма об увольнении в связи с утратой доверия применяется только для госслужащих. В законе четко установлены причины утраты доверия: нарушение налагаемых запретов (коммерческая деятельность, участие в иностранных НКО, счета в зарубежных банках), непредставление сведений о доходах или расходах, а также непринятие мер для урегулирования конфликта интересов.