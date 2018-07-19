Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-7 самых популярных в России пород кошек. Часть 1
Еще одной структуре разрешат «нарушать» ПДД
Светлана Иванова вышла из декрета через два месяца после родов
На кого променял жену бывший кандидат в президенты Павел Грудинин
Дженнер с бойфрендом скопировали съемку Биркин и Генсбура
Американская активистка залезла на Статую Свободы Манифестанты выступали против миграционной политики Трампа
Почему не в шароварах?: Сеть смеется над новой формой украинцев
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Елена Яковлева: «Встречу Глюкозу — скажу, что играет она плохо»
Кристина Асмус показала себя в неожиданном образе на съемках
Чемпионат мира стал соревнованием 10 клубов. Грустно, но факт
Дебют Роналду в «Ювентусе» состоится 12 августа
Balenciaga выпустили «кроксы» на шпильке
Дженнер с бойфрендом скопировали съемку Биркин и Генсбура
Чем секс-роботы лучше живых людей (фото)
Доказательства существования жизни на Марсе сожгли
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Как дизайнеры оформляют свои кухни: 6 примеров
Фоторепортажи
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
02:05 (мск), источник: Известия

Бизнесмены попросили Минтруд разрешить увольнения за утрату доверия

В Трудовом кодексе может появиться новое основание для увольнения сотрудника — в связи с утратой доверия. Возможность введения нормы рассмотрит Минтруд, заявил «Известиям» глава департамента госслужбы ведомства Дмитрий Баснак.

Источник: Reuters

По словам Баснака, сейчас норма об увольнении в связи с утратой доверия применяется только для госслужащих. В законе четко установлены причины утраты доверия: нарушение налагаемых запретов (коммерческая деятельность, участие в иностранных НКО, счета в зарубежных банках), непредставление сведений о доходах или расходах, а также непринятие мер для урегулирования конфликта интересов.

Представители бизнес-сообщества обратились в министерство с предложением распространить это правило и на коммерческие компании.

«Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний», — отметил Баснак, добавив, что вопрос находится на стадии обсуждения.

 Какие перспективные истребители появятся в Европе
Почему в Таджикистане появился налог на воду
Трамп: Путин несет ответственность за вмешательство в выборы
В Сети обсуждают лицо Мелании Трамп после рукопожатия с Путиным
Греция обвинила МИД России в «неуважении к стране»
В горах Шотландии нашли двух котят редкой породы
Уничтожение крыс привело к 50-кратному росту редких деревьев
Как выглядит проклятый остров в Италии (фото)
Спорт
Прощай, сказка: лучший мундиаль в истории Чемпионат мира закончился победой сборной Франции, но на самом деле победили в нем жители России, получившие в свое распоряжение уникальное событие длиною в месяц
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
Еще одной структуре разрешат «нарушать» ПДД Иногда отступать от требований правил дорожного движения смогут сотрудники Росгвардии
Кино
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах» Светлана Дружинина сочла сына Кристины Орбакайте слишком взрослым для главной роли в новом фильме
Недвижимость
Как мы сдавали квартиру иностранным болельщикам
Набожность стоила россиянке квартиры
Проклятая миля. Как у Кремля появились дома-призраки
Как улучшить интерьер маленькой ванной комнаты: 10 идей
Леди
5 модных трендов уходящего лета (фото) С каждым кадром съемки все дальше погружаемся в будущее и все точнее понимаем, как носить самые остромодные вещи
Дети
Ксения Собчак впервые прокомментировала слухи о второй беременности Телеведущая наконец отреагировала на догадки о своем интересном положении.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь