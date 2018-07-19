Памятник Ленину в Перми отремонтируют за 934 тыс. рублей

Как сообщает РБК Пермь, подрядчик очистит и отполирует поверхность скульптуры и постамента, заменит бронзовых буквы и декоративные элементы. Завершить работы на объекте планируется до начала сентября. Подрядчиком реставрационных работ выступило ООО «Пермстроймет+», оценившее работу в 934 тыс. руб.



Памятник Ленину в Перми был открыт 4 октября 1954 года. Автор памятника — скульптор Георгий Нерода.