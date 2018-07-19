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15:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Памятник Ленину в Перми отремонтируют за 934 тыс. рублей

В Перми началась реконструкция статуи Ленина, расположенной в театральном сквере в Перми.

Как сообщает РБК Пермь, подрядчик очистит и отполирует поверхность скульптуры и постамента, заменит бронзовых буквы и декоративные элементы. Завершить работы на объекте планируется до начала сентября. Подрядчиком реставрационных работ выступило ООО «Пермстроймет+», оценившее работу в 934 тыс. руб.

Памятник Ленину в Перми был открыт 4 октября 1954 года. Автор памятника — скульптор Георгий Нерода.

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