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00:54 (мск), источник: Informburo.kz

Россельхознадзор вернул в Казахстан 40 тонн арбузов и дынь

Также выявлена небезопасная сельхозпродукция из Кыргызстана и Узбекистана.

Источник: Informburo.kz

Более 75 тонн плодоовощной продукции из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана не пропустил через российско-казахстанскую границу Россельхознадзор. Продукцию везли с недействительными фитосанитарными сертификатами, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

16—17 июля на автодороге, ведущей к пункту пропуска «Светлый» Светлинского района, были остановлены автомобили из Республики Казахстан, перевозившие 40 тонн арбузов и дынь казахстанского происхождения с недействительным фитосанитарным сертификатом и без фитосанитарного сертификата на подстилку (рисовую шелуху).

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В этот же период на автодороге по направлению к пункту пропуска «Маштаково» Первомайского района был задержан автотранспорт с продукцией, следовавший из трёх стран.

Так, из Кыргызстана везли 33,7 тонны фруктов (слива, абрикосы и нектарины) с недействительными фитосанитарными сертификатами. В двух автобусах из Казахстана и Узбекистана были обнаружены 2,55 тонны дынь и 0,25 тонны чеснока узбекского и казахстанского происхождения без фитосанитарных сертификатов.

«Собственниками было принято решение о возврате грузов. Под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора во взаимодействии с погрануправлением ФСБ России по Оренбургской области был осуществлён возврат автотранспортных средств с вышеуказанной продукцией с территории Российской Федерации в страны отправителей», — сообщили в Россельхознадзоре.

По фактам нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию РФ инициированы административные производства.

10—11 июля Россельхознадзор запретил ввозить в РФ почти 61 тонну небезопасной продукции из Казахстана и Кыргызстана.

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Россельхознадзор вернул в Казахстан 40 тонн арбузов и дынь
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