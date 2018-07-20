Россельхознадзор вернул в Казахстан 40 тонн арбузов и дынь
Также выявлена небезопасная сельхозпродукция из Кыргызстана и Узбекистана.
Также выявлена небезопасная сельхозпродукция из Кыргызстана и Узбекистана.
Более 75 тонн плодоовощной продукции из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана не пропустил через
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В этот же период на автодороге по направлению к пункту пропуска «Маштаково» Первомайского района был задержан автотранспорт с продукцией, следовавший из трёх стран.
Так, из Кыргызстана везли 33,7 тонны фруктов (слива, абрикосы и нектарины) с недействительными фитосанитарными сертификатами. В двух автобусах из Казахстана и Узбекистана были обнаружены 2,55 тонны дынь и 0,25 тонны чеснока узбекского и казахстанского происхождения без фитосанитарных сертификатов.
«Собственниками было принято решение о возврате грузов. Под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора во взаимодействии с погрануправлением ФСБ России по Оренбургской области был осуществлён возврат автотранспортных средств с вышеуказанной продукцией с территории Российской Федерации в страны отправителей», — сообщили в Россельхознадзоре.
По фактам нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию РФ инициированы административные производства.
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