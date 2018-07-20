Дом для железнодорожников сдали в Хабаровском крае

В поселке Березовом Солнечного района построили трехэтажный дом для работников Дальневосточной железной дороги. Ключи от новых квартир получили девять семей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию ДВЖД.

Дом сдали в преддверии Дня железнодорожника, который в этом году будут отмечать 5 августа. Все квартиры в трехэтажке двухкомнатные и имеют площадь от 51 до 53 квадратных метров. В жилых помещениях уже установлены электроплиты и водонагреватели.