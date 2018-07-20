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10:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Дом для железнодорожников сдали в Хабаровском крае

Трехэтажку возвели в поселке Березовом.

Источник: Reuters

В поселке Березовом Солнечного района построили трехэтажный дом для работников Дальневосточной железной дороги. Ключи от новых квартир получили девять семей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию ДВЖД.

Дом сдали в преддверии Дня железнодорожника, который в этом году будут отмечать 5 августа. Все квартиры в трехэтажке двухкомнатные и имеют площадь от 51 до 53 квадратных метров. В жилых помещениях уже установлены электроплиты и водонагреватели.

Добавим, что такой же дом сдали и в поселке Февральск Амурской области.

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